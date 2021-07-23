‌أَرْبَعُ ضمانات لعودة مدرسيّة آمنة وسَنة دراسيّة سالمة

لم يعد يفصلنا عن العودة المدرسية في منتصف سبتمبر 2021 سوى شهر و20 يوما.المؤشرات الصحية العامة تؤكد استمرار الحالة الوبائية ببلادنا خلال كامل فترات السنة الدراسية المقبلة.والجديد في هذه الحالة هو ما اتسمت به الموجة الأخيرة من خطورة وارتفاع لنسق الإصابات ومنحى الوفيات، وازدحام المستشفيات، مع ظهور المتحور الهندي "دلتا" المعروف بشراسته وسرعة انتشاره، يضاف إلى ذلك ما أعلنت عنه مؤخرا وزارة الصحة عن إصابة ثلاثة آلاف طفل بالوباء في بلادنا، وهو ما يعني عودة مدرسية مهدّدة.ومع دخول تونس مرحلة "الانتشار المجتمعي للوباء» فإن جميع هذه المؤشرات تضعنا أمام تحدي الملاءمة بين ضمانات السلامة في ظل هذا الوضع الوبائي، وضمانات انطلاقة دراسية عادية تمكن جميع التلاميذ التونسيين في مختلف المناطق من تعليم يسمح لهم باستيعاب وفهم جميع دروس المقرر لمختلف المواد.والجدير بالملاحظة أنه كلما كان التوجه لتغليب أحد طرفي المعادلة يثار الجدل من قبل المربين والأولياء والرأي العام حول الآثار السلبية لهذا القرار. فإذا فُتحت المدارس، حمى الوطيس حول صحة التلاميذ وصحة المربين وصحة المجتمع، وإذا أُغلقت المدارس، حمى الوطيس حول الفرص الضائعة وخسائر التلاميذ في التعلّم.المسألة معقدة بشكل يجعل من الضروري القيام بمشاورات مع مكونات الأسرة التربوية والمجتمعات المحلية حتى يكون القرار مستنيرا بشواغل الجهات الفاعلة الرئيسية.وحيث أنه على الصعيد العالمي لا تزال عودة التلاميذ إلى الحضور بفصولهم الدراسية استثناء وليست القاعدة، وحيث أن إمكانات الدولة التونسية لا تسمح بانتهاج التجارب الناجحة في العالم على نحو سكتلندا التي قلصت في عدد التلاميذ في كل فصل ووظفت معلمين وأساتذة إضافيين لتغطية النقص الناتج عن قلة عدد التلاميذ في الفصول، وعلى نحو ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، التي نجحت في المراوحة بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد للجميع. فإن نجاح العودة المدرسية وسلامتها واستمرارها في بلادنا يتطلب تحقق الضمانات التالية:أوّلا: تنظيم حملة تلقيح ثانية لفائدة الإطار التربوي والتلاميذ، وذلك على امتداد شهر، بداية من منتصف شهر أوت 2021، خاصة وأن عديد التجارب في العالم تؤكد أن التعايش مع الفيروس بضمانات التلقيح هو الحل الأمثل لاستمرار الحياة.علما بأن المنتفعين بالتطعيم من الإطار التربوي خلال الحملة الأولى (شهر ماي) تراوحت نسبتهم بين ثلث العاملين بقطاع التربية وربعهم.ويقع على كاهل الدولة توفير الكميات اللازمة من اللقاحات، والتنظيم اللوجستي لعمليات التلقيح، ويمكن للمؤسسات التربوية أن تساهم في الرعاية التنظيمية لهذه الحملة الاستثنائية، استئناسا بالتجربة السابقة.ثانيا: مواصلة اعتماد "نظام التفويج" في الدراسة، المعتمد خلال السنة الدراسية الماضية لما يحققه في الوقت نفسه من حد أدنى من المكتسبات مع أكبر قدر من سلامة الأفراد من العدوى.ويقوم هذا النظام على التقليص في عدد التلاميذ بالقسم التربوي الواحد فلا يتجاوز 20 تلميذا على أقصى تقدير، مع الدراسة بالتناوب يوما بيوم، واعتماد البرامج المخففة، وهو نظام قابل للترشيد في اتجاه تقليص مظاهر الهدر التعليمي.ثالثا: التقليص من العطل المدرسية إلى عطلتين فقط هما عطلة الشتاء (أسبوع واحد)، وعطلة الربيع (أسبوع واحد)، مع إمكانية الإعلان في الإبان عن عطل أخرى يمليها ارتفاع نسق الإصابات والوفيات عند ظهور موجات جديدة.وهذا يعني أن استراتيجية فتح المدارس والمعاهد يجب أن تعتمد المرونة، فحين نفتح المدارس نفتحها بحذر، ونكون على استعداد لإغلاقها مرة أخرى إذا تجدد تفشي الجائحة.رابعا: تحيين البروتوكول الصحي وتوفير كميات كافية من لوازم السلامة: الكمامات والسائل المعقم ومواد التطهير والتعقيم. ومزيد التشدد في تطبيق إجراءات التباعد والسلامة في الوسط المدرسي.وهذا كله مرتبط بجهد الدولة وانخراط المجتمع.فإذا وفقنا في تحقيق هذه الضمانات الأربعة فإن الحد الأدنى من التوازن بين التعليم والسلامة، سيكون موجودا، ونجنّب بذلك العودة المدرسية معنى المغامرة القائمة على مجرّد التمنّي بأن تمرّ بسلام على أبنائنا ومؤسّساتنا التربوية ومجتمعنا ووطننا.حفظ الله الجميع.