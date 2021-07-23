الإمبراطور ناروهيتو يعلن افتتاح أولمبياد "طوكيو 2020"

أعلن إمبراطور اليابان ناروهيتو افتتاح أولمبياد "طوكيو 2020"، عقب بداية مراسم حفل الافتتاح، الجمعة، بالعاصمة اليابانية.وأضاءت لاعبة كرة المضرب اليابانية ناومي أوساكا الشعلة الأولمبية في الملعب الذي سيحتضن مختلف الألعاب حتى يوم الأحد 8 أغسطس/ آب المقبل.وتقام النسخة 32 من دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" في ظروف استثنائية، بعدما دخلت هذه النسخة من الألعاب الأولمبية التاريخ، بسبب تأجيلها عاما كاملا، جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا.وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ، خلال افتتاح الحدث الرياضي، إن إقامة ألعاب طوكيو 2020 "اليوم لحظة أمل. نعم، هي مختلفة تماما عن تلك التي تخيلناها. لكن فلنعتز بهذه اللحظة لأننا هنا سويا".ويخوض أكثر من 11 ألفا و300 رياضي من 206 دول، إضافة إلى فريق للاجئين يتألف من 29 رياضيا ورياضية من 11 دولة، غمار الألعاب الأولمبية في منافسة محتدمة تستمر أسبوعين.وتم اختيار فريق اللاجئين من قبل المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية من بين 55 رياضيا معظمهم من اللاجئين السوريين بواقع 9 أفراد.ويتنافس المشاركون خلال الأسبوعين القادمين، في 33 رياضة و50 تخصصا و339 منافسة للفوز بميدالية.وتستضيف العاصمة اليابانية طوكيو دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للمرة الثانية في تاريخها، بعد استضافة دورة عام 1964.