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قتيل و10 إصابات جراء انفجار بمدينة غزة

Photo Mustafa Hassona/AA
Publié le Jeudi 22 Juillet 2021 - 10:41قراءة: 0 د, 37 ث
الأناضول - غزة / محمد ماجد-

داخل منزل في أحد الأسواق الشعبية بحسب وزارة الداخلية في القطاع
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أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، الخميس، مصرع فلسطيني وإصابة 10 في انفجار وقع بمنزل في أحد الأسواق الشعبية بمدينة غزة.

وقالت الوزارة، في بيان وصل الأناضول نسخة منه: "تم إخلاء جثمان شخص وعشر إصابات من موقع انفجار في سوق الزاوية بمدينة غزة إلى مستشفى الشفاء (حكومي)".

وأضافت أن "الانفجار وقع في منزل مكون من عدة طوابق، وأدى لانهيارات في أجزاء كبيرة من المنزل، وأضرار أخرى في المنازل والمحال التجارية المجاورة".

وتابعت: "فرق الدفاع المدني والشرطة تمكنت من السيطرة على الحريق الناتج عن الانفجار وإخلاء المصابين".

ولفتت إلى أن "فرق هندسة المتفجرات بالشرطة والأجهزة المختصة تواصل التحقيق في مُسببات الانفجار"، التي لم تتضح على الفور.​​​​​​​



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