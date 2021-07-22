محاولة لاغتيال رئيس مدغشقر واعتقال مشتبه بهم

وكالات -

أعلن مكتب النائب العام في مدغشقر، اليوم الخميس، عن إحباط محاولة اغتيال رئيس البلاد، أندريه راجولينا.ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المدعي العام أنه تم اعتقال عدد من المشتبه بهم من الأجانب والسكان المحليين، إثر نجاة الرئيس من محاولة الاغتيال.وأفادت مصادر دبلوماسية بمجيء اثنين من الفرنسيين من بين عدة أشخاص كانت قد اعتقلتهم الشرطة في مدغشقر، يوم الثلاثاء الماضي، وذلك في إطار تحقيق حول تقويض أمن الدولة.وفي وقت سابق، كشف خبراء من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في تقرير لهم عن أسوأ موجة جفاف تهدد سكان دولة مدغشقر.وذكر التقرير أن هذه الظاهرة الطبيعية التي تضرب البلاد تعد خطيرة ويمكن لها أن تؤدي إلى عواقب وخيمة أبرزها الجوع، حيث سيتأثر أكثر من 1.14 مليون شخص من سكان دولة مدغشقر.وأشار التقرير إلى أن الناس يأكلون ثمار الصبار والجراد لمواجهة الجفاف الشديد الذي يهدد بلدهم.وقالت المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي لجنوب أفريقيا، لولا كاسترو، إنها لم ترَ شيئا كهذا طوال 28 عامًا مع المنظمة، مضيفة أن "آلاف العائلات تتغذى على الصبار الأحمر الخام وأوراق الشجر والجراد منذ عدة أشهر حتى الآن".ودعت حكومة مدغشقر والأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى تخصيص حوالي 155 مليون دولار لتزويد السكان المحليين بالغذاء.