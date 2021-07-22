الهلال الأحمر: وفاة 17 مهاجرا على الأقل بعد غرق قارب قبالة تونس

الأناضول -



وإنقاذ 366، عقب تعطل قاربهم قبالة السواحل التونسية بعد خروجه من ليبيا وفق ما أعلنته منظمة الهلال الأحمر التّونسي

أعلنت منظمة الهلال الأحمر التونسي مصرع 17 مهاجرا غير نظامي وانقاذ نحو 366 آخرين، خلال الساعات الأخيرة، بعد غرق قاربهم في البحر المتوسط.وقال منجي سليم، رئيس الهيئة الفرعية للمنظمة في محافظة مدنين جنوب شرقي تونس، في بيان، إن بحرية البلاد بالتعاون مع البحرية الليبية أنقذت قرابة 366 مهاجرا بعدما تعطل قاربهم قبالة سواحل مدينة جرجيس التابعة لمدنين.وأضاف سليم أنه تم انتشال جثامين 17 مهاجرا آخرين كانوا ضمن ركاب المركب الذي انطلق من السواحل الليبية، وكان يقل قرابة 400 مهاجرا جميعهم من الجنسية البنغالية.وأوضح أن هؤلاء المهاجرين لقوا حتفهم جراء "الاختناق بدخان محرك القارب بعد عطبه".وتابع: "يتم الآن البحث عن مكان لهؤلاء المهاجرين من أجل إخضاعهم لفترة الحجر الصحي، أما الجثث فسيتم تحويلها الى مستشفى قابس لتسجيل الحمض النووي قبل دفنها".وتشهد السواحل الجنوبية لتونس، عمليات إنقاذ شبه يومية، لمهاجرين؛ إثر تعطل مراكبهم بالبحر المتوسط، في الطريق بين ليبيا وإيطاليا.كما شهدت تونس مؤخرا، تصاعدا لافتا في وتيرة الهجرة إلى أوروبا، خصوصا في اتجاه سواحل إيطاليا، على وقع تداعيات الأزمتين الاقتصادية والسياسية بالبلاد