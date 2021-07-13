"فلاي دبي" تلغي طلبيات 65 طائرة من "بوينغ" الأمريكية

الأناضول -

أعلنت "فلاي دبي"، الثلاثاء، توصلها إلى اتفاقية مع شركة "بوينغ" الأمريكية تعدل فيها اتفاقيات سابقة وتلغي بموجبها طلبيات بـ65 طائرة، بسبب تداعيات جائحة كورونا على قطاع السفر العالمي.وقالت " فلاي دبي" المملوكة لحكومة دبي، في بيان، إنها عدلت خطط الصفقات التي وقعتها عامي 2013 و2017، لتنخفض إلى 172 طائرة.وحسب البيان، تسلمت "فلاي دبي" طائرتين من طراز "بوينغ 737 ماكس 8" في يونيو/حزيران الماضي، وستنضم 11 طائرة أخرى إلى الأسطول بحلول نهاية العام.وجاء التعديل على الطلبية بعد مراجعة خطط أسطول "فلاي دبي" بما يتماشى مع استراتيجية الشركة لإعادة بناء قطاع السفر في أعقاب جائحة كوفيد-19، وتغيير شبكة وجهات السفر، وفقا للبيان.وتقوم "فلاي دبي" بتشغيل أسطول موحد من 52 طائرة بوينغ 737.وتعكف شركات الطيران حول العالم لاستعادة شبكة خطوطها تدريجياً، بالتوازي مع عودة الثقة بالسفر وارتفاع الطلب مرة أخرى.لكن تداعيات الجائحة ما زالت تلقي بظلالها على قطاع الطيران العالمي، وتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" استمرارها حتى عام 2024.