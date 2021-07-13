الأناضول -

أعلنت وسائل إعلام صينية، الثلاثاء، وفاة 8 أشخاص على الأقل، وفقدان 9 آخرين، إثر انهيار فندق في مدينة "سوتشو" بمقاطعة "جيانغسو"، شرقي البلاد.ونقلت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية عن مسؤولين حكوميين (لم تسمهم) قولهم إن "عملية البحث والإنقاذ لا تزال جارية".ولا يزال حوالي 23 شخصا محاصرون تحت المبنى المنهار، وتم انتشال 14 شخصا على الأقل من تحت الأنقاض، أعلن المسؤولون وفاة 8 منهم، وتم إنقاذ 6.وتمكن أحد الأشخاص الذين تم إنقاذهم من العودة إلى المنزل سالما، بينما نقل الآخرون إلى المستشفى.والإثنين، انهار فندق "سيجي كايوان" الذي افتُتح عام 2018، ويضم حوالي 54 غرفة.وحشدت السلطات حوالي 600 من رجال الإنقاذ للمساعدة في جهود الإخلاء، بينما تم نشر رافعات كبيرة في عمليات الإنقاذ لإزالة الحطام.وقالت السلطات المحلية إنه وفقا لمعلومات الفندق "كان هناك 18 شخصا في المبنى، وبعد إجراء مزيد من البحث، تبين أن هناك 5 ضيوف غير مسجلين محاصرين بالداخل، وبذلك يصل العدد الإجمالي للأشخاص المحاصرين في مكان الحادث إلى حوالي 23".