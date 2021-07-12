يورو 2021: الاحتفالات تعم المدن الإيطالية من الشمال إلى الجنوب

فرانس 24 -

نزل الإيطاليون إلى الشوارع والساحات بأعداد كبيرة ليل الأحد الاثنين، بعد فوز منتخبهم الوطني بلقب كأس الأمم الأوروبية 2021 لكرة القدم أمام إنكلترا بركلات الترجيح.وانطلقت الألعاب النارية والموسيقى في شوارع البلاد بعد الفوز ولوح المشجعون السعداء بالأعلام وغنوا في أمسية حارة بعد المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب ويمبلي في لندن.وتفجرت السعادة في المدن من شمال إلى جنوب البلاد بعد ركلة الترجيح الأخيرة التي أنقذها حارس إيطاليا جيانلويجي دوناروما من بوكايو ساكا. واحتشد المشجعون في ساحة دومو بوسط مدينة ميلانو وأطلقت السيارات أبواقها في نابولي.وتجمع المشجعون للاحتفال أيضا في جيسي، وهي البلدة التي ينحدر منها المدرب روبرتو مانشيني في وسط إيطاليا.وقال ستيفانو جوتشي وهو مشجع بين الجماهير الضخمة في ساحة بياتزا ديل بوبولو في روما: "إنه أمر لا يصدق، لا يمكن أن ينتابك شعور أفضل من هذا، إنه شيء مذهل، لقد فزنا بالمباراة النهائية".وأشاد الإيطاليون بمانشيني لقيادتهم إلى لقبهم الأول في بطولة أوروبا منذ عام 1968، والخروج من أعماق خيبة الأمل عندما فشل الفريق في التأهل لكأس العالم 2018 في روسيا.وقال الرئيس سيرجيو ماتاريلا في بيان: "نحن ممتنون للغاية إلى روبرتو مانشيني واللاعبين الذين مثلوا إيطاليا بشكل جيد وشرفوا الرياضة".وقال جيوفاني مالاجو رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية "منحونا ليلة ساحرة".وقابلت إيطاليا، التي عانى شعبها كثيرا خلال أزمة فيروس كورونا والركود الاقتصادي العميق الناجم عن القيود، الانتصار بأمل وارتياح.فرانس24/ رويترز