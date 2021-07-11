دجوكوفيتش يحرز لقب بطولة "ويمبلدون"

ظفر الصربي نوفاك دجوكوفيتش اليوم الأحد بلقب بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزه على الإيطالي ماتيو بيريتيني بثلاث مجموعات لواحدة.وحقّق دجوكوفيتش حامل اللقب الفوز بواقع 6-7 (4-7) و6-4 و6-4 و6-3.وهو اللقب السادس للصربي في البطولة العريقة بعد سنوات 2011 و2014 و2015 و2018 و2019.والتحق بذلك دجوكوفيتش بالسويسري روجر فيدرر والإسباني رافاييل نادال في صدارة المتوّجين بألقاب الغراند سلام برصيد 20 لقباً.