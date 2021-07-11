الأرجنتين تفوز بكوبا أمريكا وميسي يحقق أول لقب مع المنتخب



منتخب التانغو فاز على سحرة السامبا في المباراة النهائية بهدف دون مقابل



حقق المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم بقيادة نجمه ليونيل ميسي لقب بطولة كوبا أمريكا 2021، بعد الفوز على غريمه البرازيلي في المباراة النهائية.وأقيمت المباراة النهائية بين الخصمين الأزليين فجر الأحد، على أرضية ملعب ماراكانا الشهير في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.وسجل منتخب الأرجنتين هدف المباراة الوحيد، عبر نجمه أنخيل دي ماريا في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول.وبهذا الفوز توّج المنتخب الأرجنتيني مساعيه المستمرة منذ 28 عاما لتحقيق بطولة دولية، فيما تعتبر كوبا أمريكا أول لقب يحققه النجم ليونيل ميسي مع منتخب بلاده.