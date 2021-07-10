حياة بن يادم
قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد؛ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسّهر والحمّىّ"ّ.
إنها قطر "كسائر الجسد" تتداعى كل ما اشتكت دولة أخرى. أينما اتجهت تجد قطر الخير في كل مكان فمن غزة المحاصرة التي تقوم بتمويلها وبإعمارها، وكل كارثة تقع على الكرة الأرضية إلا وتجد قطر سباقة في إغاثة الإنسانية بقطع النظر عن دينهم وعرقهم.
اليوم وليس غريبا على قطر التي تكفلت سابقا بإنشاء كلية الطب بتونس ومولت مئات المساكن الاجتماعية، تتبرع بمستشفى ميداني بسعة 200 سرير مجهز بجميع المستلزمات الطبية . في حين حسب وزير الصحة يبلغ عدد أسرة الإنعاش بين المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة 614 سرير (364+250). يعني التبرع يمثل ثلث ما نمتلكه من أسرة إنعاش.
هذه المساعدة الضخمة تلقى ردود مقززة صادرة عن أصحاب الأنفس المريضة التي ترفض هذه المساعدة بتعلّة أننا دولة متسولة والحال وأن أعتى الدول كإيطاليا وفرنسا استحقت المساعدات عندما انهارت منظومتها الصحية في مواجهة هذا الوباء.
والغريب نجد أشباه السياسيين المفلسين الذين تعاقدوا مع التفاهة والقذارة، المستثمرين في مآسي الشعب، والقادرين عند إصابتهم بالوباء ارتياد المصحات الخاصة، يستكثرون هذه المساعدة التي ستكون على ذمة المواطن فقط لأنها من قطر التي كانت ولازلت داعمة لانتقالنا الديمقراطي.
فقط نقول لهم عند إصابتكم بالفيروس وعندما لا تجدون سرير إنعاش في المصحات الخاصة لا تزاحمو الزوالي الذي لا حول له ولا قوة في العلاج في مستشفى قطر الميداني.
شكرا قطر.. دولة بحجم أمة.
قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد؛ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسّهر والحمّىّ"ّ.
إنها قطر "كسائر الجسد" تتداعى كل ما اشتكت دولة أخرى. أينما اتجهت تجد قطر الخير في كل مكان فمن غزة المحاصرة التي تقوم بتمويلها وبإعمارها، وكل كارثة تقع على الكرة الأرضية إلا وتجد قطر سباقة في إغاثة الإنسانية بقطع النظر عن دينهم وعرقهم.
اليوم وليس غريبا على قطر التي تكفلت سابقا بإنشاء كلية الطب بتونس ومولت مئات المساكن الاجتماعية، تتبرع بمستشفى ميداني بسعة 200 سرير مجهز بجميع المستلزمات الطبية . في حين حسب وزير الصحة يبلغ عدد أسرة الإنعاش بين المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة 614 سرير (364+250). يعني التبرع يمثل ثلث ما نمتلكه من أسرة إنعاش.
هذه المساعدة الضخمة تلقى ردود مقززة صادرة عن أصحاب الأنفس المريضة التي ترفض هذه المساعدة بتعلّة أننا دولة متسولة والحال وأن أعتى الدول كإيطاليا وفرنسا استحقت المساعدات عندما انهارت منظومتها الصحية في مواجهة هذا الوباء.
والغريب نجد أشباه السياسيين المفلسين الذين تعاقدوا مع التفاهة والقذارة، المستثمرين في مآسي الشعب، والقادرين عند إصابتهم بالوباء ارتياد المصحات الخاصة، يستكثرون هذه المساعدة التي ستكون على ذمة المواطن فقط لأنها من قطر التي كانت ولازلت داعمة لانتقالنا الديمقراطي.
فقط نقول لهم عند إصابتكم بالفيروس وعندما لا تجدون سرير إنعاش في المصحات الخاصة لا تزاحمو الزوالي الذي لا حول له ولا قوة في العلاج في مستشفى قطر الميداني.
شكرا قطر.. دولة بحجم أمة.
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