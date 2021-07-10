أطالب بإلغاء الحدود بين تونس و الجزائر

حقيقة لم و لن أفهم أبدا جدوى أن تكون تونس و الجزائر بلدين تفصل بينهما حدود لا معنى لها و لا فائدة ،فتونس و الجزائر أصحاب تاريخ و حاضر و مستقبل مشترك و متشابه حد التماهي ، إضافة إلى الروابط الأسرية و المجتمعية و عوامل التقارب و الانسجام .لا شيء في الواقع يمنع من قيام الدولة الموحدة التونسية الجزائرية سوى قرار و إرادة سياسية لا أتخيل أنها تغيب عن الرئيسين قيس سعيد و عبد المجيد تبون رغما عن مؤامرات أعداء بلدينا على حد السواء .في عالم اتجه منذ مدة نحو التكتلات الإقليمية ، لا زلنا للأسف سجناء دولنا القطرية الغير قادرة على التفاوض و على كسب معركة السيادة السياسية و الاقتصادية .دولة موحدة تونسية جزائرية ليست حلما صعب المنال بل اتوقعها إرادة قوية لكلى الشعبين اللذان هما في الواقع شعب واحد .