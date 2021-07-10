   Om Kalthoum - عودت عيني  

أطالب بإلغاء الحدود بين تونس و الجزائر

مرتجى محجوب
Publié le Samedi 10 Juillet 2021 - 13:10 قراءة: 0 د, 41 ث
مرتجى محجوب

حقيقة لم و لن أفهم أبدا جدوى أن تكون تونس و الجزائر بلدين تفصل بينهما حدود لا معنى لها و لا فائدة ،


فتونس و الجزائر أصحاب تاريخ و حاضر و مستقبل مشترك و متشابه حد التماهي ، إضافة إلى الروابط الأسرية و المجتمعية و عوامل التقارب و الانسجام .

لا شيء في الواقع يمنع من قيام الدولة الموحدة التونسية الجزائرية سوى قرار و إرادة سياسية لا أتخيل أنها تغيب عن الرئيسين قيس سعيد و عبد المجيد تبون رغما عن مؤامرات أعداء بلدينا على حد السواء .

في عالم اتجه منذ مدة نحو التكتلات الإقليمية ، لا زلنا للأسف سجناء دولنا القطرية الغير قادرة على التفاوض و على كسب معركة السيادة السياسية و الاقتصادية .

دولة موحدة تونسية جزائرية ليست حلما صعب المنال بل اتوقعها إرادة قوية لكلى الشعبين اللذان هما في الواقع شعب واحد .

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 229036

Observateur  (Canada)  |Samedi 10 Juillet 2021 à 13h 24m |           
عنابة و تبسة تابعين تونس في الأصل لكن المستعمر الكلب هو سبب التقسيم الحالي لأنو حب يستحوذ أقصى الأراضي للجزائر إلي ما كانش ناوي يغادرها



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