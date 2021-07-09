ليبيا تقرر غلق حدودها مع تونس بسبب "تفاقم الحالة الوبائية" بالبلد الجار

فرانس 24 -

قررت ليبيا إغلاق حدودها مع تونس، حسبما أعلنه باسم حكومة الوحدة الجديدة الخميس، فيما حددت مدة الإغلاق بأسبوع، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الدولة المجاورة.وجاء القرار كخطوة احترازية لما وصفته الحكومة "بتفاقم الحالة الوبائية في دولة تونس وزيادة معدل الإصابات بفيروس المتحور الهندي دلتا".وقال محمد حمودة الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، إن إغلاق جميع المنافذ البرية والجوية مع تونس، يبدأ اعتبارا من منتصف ليل الخميس.وأضاف أيضا أن الجامعات والمدارس علقت الدراسة لنحو أسبوعين للسبب نفسه.وتابع قائلا: "الدولة الليبية ستتكفل من خلال قنصليتها في تونس برعاية الليبيين العالقين في الأراضي التونسية جراء هذا القرار إلى حين تسهيل عودتهم إلى البلاد".ويسافر كثيرون من الليبيين إلى تونس لتلقي العلاج الطبي، لكن العدد ارتفع عقب انزلاق الدولة الغنية بالنفط إلى الفوضى بعد الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011.وسجلت ليبيا 160095 إصابة بفيروس كورونا و3227 وفاة. وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في البلاد إن 413883 من سكانها البالغ عددهم حوالي 6,5 مليون نسمة قد تم تطعيمهم.فرانس24/ رويترز