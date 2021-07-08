عالميا.. حصيلة المتعافين من كورونا تتجاوز 170 مليونا

الأناضول -

تجاوزت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا حول العالم 170 مليونا حتى صباح الخميس.وأظهرت بيانات موقع "وورلدوميتر" أن عدد المتعافين من كورونا في العالم بلغ 170 مليونا و102 ألف و891.وتصدرت الهند قائمة البلدان الأكثر تسجيلا لحالات الشفاء بواقع 29 مليونا و843 ألفا و825، تلتها الولايات المتحدة بـ 29 مليونا و168 ألفا و313.وجاءت البرازيل في المرتبة الثالثة بـ17 مليونا و352 ألفا و670.وبلغ عدد المتعافين من الفيروس في تركيا، 5 ملايين و328 ألفا و747.وعلى الصعيد العالمي، يستمر 11 مليونا و735 ألفا و143 مصابا في تلقي العلاج للتخلص من الفيروس.يذكر أن آخر حصيلة رسمية تشير إلى بلوغ عدد الإصابات بالفيروس حول العالم، 185 مليونا و855 ألفا و902، فيما وصل عدد الوفيات إلى 4 ملايين و17 ألفا و868.