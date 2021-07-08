اليابان تفرض حجرا صحيا إلزاميا على القادمين من دول عدة لمدد متفاوتة، ضمن إطار مكافحتها وباء كورونا

الأناضول -

فرضت اليابان في إطار مكافحتها فيروس كورونا، "حجرا صحيا إلزاميا" لمدد متفاوتة على المسافرين القادمين من بلدان عدة.وأعلنت وزارة الخارجية في بيان، الخميس، لائحة الإجراءات الحدودية الجديدة التي ستطبقها اليابان عند مداخل البلاد لمكافحة الوباء.وأفادت بتغيير السلطات الصحية فترة الحجر الإلزامي المفروض على المسافرين.ووفق ذلك، ستفرض اليابان حجرا صحيا إلزاميا لمدة 10 أيام على القادمين من إندونيسيا وقيرغيزيا وزامبيا، و6 أيام على القادمين من الإمارات.كما يتعين على القادمين من أكثر من 15 بلدا ومنطقة بينها تركيا وليبيا ومصر، الخضوع لحجر صحي إلزامي مدته 3 أيام.وتم إلغاء شرط الحجر الصحي الإلزامي للمسافرين القادمين من فرنسا وإستونيا ولوكسمبورغ ونيجيريا وبعض الولايات الأمريكية.من جانب آخر، ستستمر إجراءات العزل والمراقبة لمدة 14 يوما المفروضة على المسافرين القادمين إلى اليابان من جميع البلدان في منازلهم.تجدر الإشارة إلى أن اللائحة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الجمعة المقبل.