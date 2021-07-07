إنجلترا تصعد لنهائي يورو 2020

انتزع المنتخب الإنجليزي بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، من نظيره الدنماركي إثر فوزه عليه (2-1) بعد تمديد المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأربعاء.وسجل الدنماركي الشاب ميكيل دامسغارد (21 عاما) لاعب خط وسط فريق سامبدوريا الإيطالي، هدف التقدم لبلاده في الدقيقة 30، بتسديدة رائعة من كرة ثابتة.ورد منتخب "الأسود الثلاثة" بهدف التعادل جاء بـ"نيران صديقة" سجله قائد المنتخب الدنمارك وقلب دفاعه النابض سيمون كايير خطأ في مرماه، عند الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول.وتلقت شباك الإنجليزي جوردان بيكفورد (27 عاما) حارس مرمى منتخب "الأسود الثلاثة" أول هدف في النسخة الحالية لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".واقتنص النجم الإنجليزي هاري كين هدف الفوز لمنتخب بلاده في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الإضافي الأول للقاء الذي أقيم على ملعب "ويمبلي" في العاصمة البريطانية لندن.وتأهل المنتخب الإنجليزي لأول مرة في تاريخه إلى نهائي بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، وضرب موعدا فيه مع نظيره الإيطالي، الذي بلغ النهائي على حساب منتخب إسبانيا، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح (4-2) بعد تمديد اللقاء الذي جمعهما يوم الثلاثاء، في العاصمة البريطانية لندن.وستقام المباراة النهائية لبطولة "يورو 2020" يوم الأحد المقبل، في ملعب "ويمبلي".المصدر: روسيا اليوم