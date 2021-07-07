دبي.. حريق إثر "انفجار" بحاوية في سفينة بميناء جبل علي

الأناضول -

- ميناء جبل علي يبعد 30 كم عن وسط مدينة دبي.



- المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أكد أن الحادث "تحت السيطرة ولا وفيات أو إصابات" (إضافة تفاصيل)..

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، مساء الأربعاء، اندلاع حريق إثر انفجار بحاوية في سفينة بميناء جبل علي، مؤكدا أن الحادث "تحت السيطرة ولم يسفر عن وفيات أو إصابات".وأفاد المكتب في سلسلة تغريدات عبر حسابه الموثق على توتير، بأن "فرق الدفاع المدني في دبي تتعامل حاليا مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي".وأضاف: "لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع أي إصابات بسبب الحريق"، دون تفاصيل حول سبب الانفجار.قبل أن يعود في تغريدة ثالثة، قائلا: "الحريق تحت السيطرة ولا توجد أي وفيات أو إصابات جراء الحادث".وضمن المكتب في التغريدة الثالثة مقطع فيديو قصير للغاية يشير لعملية إطفاء تواجه ألسنة لهب لا تزال مشتعلة بموقع الحادث.وفي وقت سابق مساء الأربعاء، تناقل مغردون صورا ومقطع فيديو يقولون إنه للواقعة، التي تشير لما يبدو أنه انفجار "ضخم" تتصاعد منه "ألسنة كبيرة" من اللهب، ولم يتسن للأناضول التأكد من صحة المتداول من مصدر مستقل أو رسمي.وميناء جبل علي يبعد 30 كم عن وسط مدينة دبي باتجاه الغرب نحو العاصمة أبو ظبي، ويعد الأبرز بالإمارات.