السويد.. إعادة انتخاب ستيفان لوفين رئيسا للوزراء

الأناضول -

أعيد انتخاب ستيفان لوفين، اليوم الأربعاء، رئيسًا لوزراء السويد، بعد حصوله على دعم كاف في البرلمان.يأتي ذلك بعد مرور أكثر من أسبوع على تنحيه من منصبه إثر حجب الثقة عنه في تصويت برلماني.وذكرت وكالة أسوشييتد برس أن ستيفان لوفين كسب بفارق ضئيل دعم نواب البرلمان لتشكيل حكومة جديدة.وفاز لوفين بـ 116 صوتا في البرلمان البالغ عدد مقاعده 349، مقابل امتناع 60 عن التصويت، بينما صوت 173 ضده.ووفق الدستور في السويد، يمكن لرؤساء الوزراء أن يحكموا طالما لا توجد أغلبية برلمانية ضدهم، بحد أدنى 175 صوتا.