   Om Kalthoum - ثورة الشك  

السويد.. إعادة انتخاب ستيفان لوفين رئيسا للوزراء

@Socialdemokraterna/Flickr
Publié le Mercredi 07 Juillet 2021 - 20:28 قراءة: 0 د, 26 ث
الأناضول - أعيد انتخاب ستيفان لوفين، اليوم الأربعاء، رئيسًا لوزراء السويد، بعد حصوله على دعم كاف في البرلمان.

يأتي ذلك بعد مرور أكثر من أسبوع على تنحيه من منصبه إثر حجب الثقة عنه في تصويت برلماني.


وذكرت وكالة أسوشييتد برس أن ستيفان لوفين كسب بفارق ضئيل دعم نواب البرلمان لتشكيل حكومة جديدة.

وفاز لوفين بـ 116 صوتا في البرلمان البالغ عدد مقاعده 349، مقابل امتناع 60 عن التصويت، بينما صوت 173 ضده.

ووفق الدستور في السويد، يمكن لرؤساء الوزراء أن يحكموا طالما لا توجد أغلبية برلمانية ضدهم، بحد أدنى 175 صوتا.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 228877



En continu

Toutes les news

الخميس 08 جويلية 2021|27 ذو القعدة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:30 19:43 16:16 12:31 05:08 03:18
29°
 36° % 48 :الرطــوبة
تونــس 27°
1.54 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
36°-2734°-2534°-2534°-2341°-26
Babnet Tunisie Special Euro
  • Avoirs en devises
    21241,9

  • (7 juill)
  • Jours d'importation
    139
  •              1 € = 3,30907 DT        1$ =2,82500 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 juill)   2210,1 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة