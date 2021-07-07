هايتي.. فرض الأحكام العرفية إثر اغتيال الرئيس

الأناضول -

أعلنت حكومة هايتي فرض الأحكام العرفية في البلاد على خلفية اغتيال الرئيس جوفينيل مويس، داخل منزله، اليوم الأربعاء.ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن حكومة البلاد أن السلطات أغلقت المطار الدولي وأعلنت فرض الأحكام العرفية، إثر اغتيال الرئيس مويس.وقال رئيس وزراء هايتي المؤقت، كلود جوزيف، إن قوات الشرطة والجيش تسيطر الآن على الأمن في هايتي.واغتال مسلحون مجهولون، الأربعاء، رئيس جمهورية هايتي جوفينيل مويس، داخل منزله، بحسب رئيس وزراء هايتي المؤقت، كلود جوزيف،وقال جوزيف، في بيان، إن المسلحين هاجموا منزل مويس، الأربعاء، في حوالي الساعة 1 صباحا بالتوقيت المحلي (5:00 ت.غ)، وقتلوا الرئيس بعدما أطلقوا النار عليه، حسب ما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.وأضاف في تصريحات لاحقة أن بعض المهاجمين يتحدثون الإسبانية أو الإنجليزية وكانوا مدربين تدريباً عالياً ومدججين بالسلاح.وتعاني هايتي من أزمة سياسية خلال الأشهر الأخيرة، حيث شارك المئات في مظاهرات في فبراير/ شباط الماضي في "بورت أو برانس"؛ للمطالبة بإنهاء الحكومة الحالية.كما تكافح البلاد من أجل إعادة بنائها، بعد زلزال عام 2010، وإعصار ماثيو في عام 2016.وفي فبراير الماضي، قال مويس، في خطاب وطني، إن الشرطة تمكنت من إحباط مؤامرة لاغتياله، مضيفا: "كانت هناك محاولة لاغتيالي، وأشكر رئيس الأمن في القصر، فقد تم إحباطها".