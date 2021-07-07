المغرب.. إصدار الجزء الأول من موسوعة "تفكيك خطاب التطرف"

الأناضول -

بشكل مشترك بين منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم الثقافية "إيسيسكو"، والرابطة المحمدية للعلماء، حيث تتكون الموسوعة من 3 أجزاء..

أصدرت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم الثقافية "إيسيسكو"، والرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب، الأربعاء، الجزء الأول من موسوعة "تفكيك خطاب التطرف".وقالت المنظمة في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن الموسوعة تحمل عنوان "تفكيك الخلفيات الفكرية لخطابات التطرف".وأفاد البيان، بأن إنجاز هذا الجزء جرى في إطار اتفاقية شراكة موقعة بين المنظمة والرابطة "للتمنيع الفكري للشباب المسلم من مختلف خطابات التطرف والكراهية، بدول العالم الإسلامي وخارجه".ونقل البيان عن مدير عام المنظمة، سالم بن محمد المالك، قوله إن "الإرهاب بات ظاهرة مقلقة تحجب عنا الغايات الكبرى من وجودنا في إعمار وبناء السلم والسلام".ودعا المالك، إلى "تعزيز هذه القيمة لتصبح منهاج سلوك ومصدرا ملهما، عبر إشاعة مفهوم السلم ليغدو مفهوما مركزيا".وأوضح أن إصدار هذه الموسوعة جاء لـ"استثمار كل الجهود العلمية المبذولة في مجال التصدي لمظاهر التطرف في فهم النصوص الشرعية، وسوء تأويلها".واستدرك: "ولتكون مرجعا للباحثين وأهل العلم والمؤسسات الجامعية ومراكز الأبحاث والمراصد المتخصصة والمنظمات الدولية لمعالجة آثار التطرف في شتى أنحاء العالم".بدوره، ذكر أمين عام الرابطة، أحمد عبادي، أن الموسوعة تهدف لـ"تفكيك خطاب التطرف وعدد من المفاهيم المرتبطة به، وتحصين الشباب فكريا منه".وأشار أن "إصدار الموسوعة تم انطلاقا من فكرة أن الدين بناء وهندسة، والتطرف ظاهرة مركبة"، وفق ذات المصدر.وتقع الموسوعة في 3 أجزاء، يمثل الجزء الأول مدخلا لتحليل المفاهيم المؤسسة لظاهرة التطرف، فيما يتناول الثاني أدوات تفكيك خطاب التطرف، ويأخذ الثالث بعين الاعتبار طبيعة الواقع الراهن.ولم يذكر البيان تفاصيل أكثر عن موعد إصدار الجزئين الثاني والثالث من الموسوعة.وتتبع "إيسيسكو" لمنظمة التعاون الإسلامي، حيث تأسست عام 1081 (مقرها العاصمة المغربية الرباط)، وتعنى بميادين التربية والعلوم والثقافة والاتصال في البلدان الإسلامية.بينما تأسست الرابطة (رسمية) عام 2006، بهدف "التعريف بأحكام الشرع الإسلامي ومقاصده السامية والعمل على نشر قيم الإسلام السمحة وتعاليمه السامية"، وفق ما تعرف به نفسها.