إيطاليا تتأهل للمباراة النهائية على حساب إسبانيا بركلات الترجيح

بلغ المنتخب الإيطالي نهائي بطولة أمم أوروبا بفوزه على نظيره الإسباني بركلات الترجيح (4-2) بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي (1-1) في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء على ملعب ويمبلي في لندن.



