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إيطاليا تتأهل للمباراة النهائية على حساب إسبانيا بركلات الترجيح

Publié le Mardi 06 Juillet 2021 - 22:44 قراءة: 0 د, 9 ث
بلغ المنتخب الإيطالي نهائي بطولة أمم أوروبا بفوزه على نظيره الإسباني بركلات الترجيح (4-2) بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي (1-1) في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء على ملعب ويمبلي في لندن.

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