   Om Kalthoum - ثورة الشك  

المتقاعد او خيل الحكومة

Publié le Mardi 06 Juillet 2021 - 22:58 قراءة: 0 د, 36 ث
بقلم/ منجي باكير

يَنذر اكثر من 35 سنة من خيرة عمره للوظيفة ، سنون يكابد فيها المشقة والظلم والقهر والخصاصة وكثير من العقد ، يعمل فيها عمله واعمال المتخلفين والفاصعين والمميزين والقفافة وتطوعا في حالات تستدرّ عطف قلبه على مواطنين يلفضهم آخرون .


اكثر من 35 سنة يعايش فيها الروتين القاتل والقوانين الجائرة وصلافة من جعلوهم يتحكمون فيه وهم اصلا لا يفهمون ولا يعُون ولا يتقنون ... آخرتها يخرج من الباب الصغير كان لم يشغل مكانا ولم يعمل شيئا ولم يسدِ خدمة ... الوزارة مشغله الأصلي لا تسمع بمغادرته اصلا ، ولا تكلف نفسها حتى الحاقه بورقة شكر صماء ... هذا اذا لم يجد نفسه في دُمّار ومشاكل الصناديق الاجتماعية البليدة جدا والمتخلفة جدا والراقدة جدا ... متقاعدون او خيل الحكومة .../.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 228826

BenMoussa  ()  |Mercredi 07 Juillet 2021 à 05h 03m |           
كلامك سي المنجي صحيح ولكنه مع الأسف الشديد لا ينطبق إلا على حوالي 10 إلى 15 في المائة من الموظفين
البقية ما أبعدهم عن الخيل شكلا وتصرفا فهم ذئاب تعوي وتنهش ولا تفيد



En continu

Toutes les news

الخميس 08 جويلية 2021|27 ذو القعدة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:30 19:43 16:16 12:31 05:08 03:18
29°
 36° % 48 :الرطــوبة
تونــس 27°
1.54 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
36°-2734°-2534°-2534°-2341°-26
Babnet Tunisie Special Euro
  • Avoirs en devises
    21241,9

  • (7 juill)
  • Jours d'importation
    139
  •              1 € = 3,30907 DT        1$ =2,82500 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 juill)   2210,1 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة