المتقاعد او خيل الحكومة

يَنذر اكثر من 35 سنة من خيرة عمره للوظيفة ، سنون يكابد فيها المشقة والظلم والقهر والخصاصة وكثير من العقد ، يعمل فيها عمله واعمال المتخلفين والفاصعين والمميزين والقفافة وتطوعا في حالات تستدرّ عطف قلبه على مواطنين يلفضهم آخرون .اكثر من 35 سنة يعايش فيها الروتين القاتل والقوانين الجائرة وصلافة من جعلوهم يتحكمون فيه وهم اصلا لا يفهمون ولا يعُون ولا يتقنون ... آخرتها يخرج من الباب الصغير كان لم يشغل مكانا ولم يعمل شيئا ولم يسدِ خدمة ... الوزارة مشغله الأصلي لا تسمع بمغادرته اصلا ، ولا تكلف نفسها حتى الحاقه بورقة شكر صماء ... هذا اذا لم يجد نفسه في دُمّار ومشاكل الصناديق الاجتماعية البليدة جدا والمتخلفة جدا والراقدة جدا ... متقاعدون او خيل الحكومة .../.