Pegas touristik ، أو صناعة التبزنيس

لا تنفك الشركات العابرة للقارات و العابرة للمواثيق و النظم الشغلية الإنخراط في هرسلة و تهميش منظوريها من الأدلاء التونسيين مستغلة كل أشكال السخرة و الهيمنة من خلال الضغط عليهم التوجه إلى محلات تجارية معينة كانوا قد تعاقدوا مع أصحابها مسبقا، في مخالفة صريحة للمرسوم عدد 5 لسنة 1973 المنظم لمهنة الإرشاد السياحي ، الذي يمنع السمسرة، حماية لتوازنات قطاع الصناعات التقليدية، هذه الممارسات اللامسؤولة تضرب عرض الحائط مسؤولية الادلاء في تنظيم تفاصيل رحلاتهم، و تجعل منهم مجرد بزناسة، وصل الأمر إلى رفت بعض الأدلاء السياحيين من ذوي الخبرة و حاملي بطاقات الاحتراف و تعويضهم بممثلين عن الشركة كانوا قد دخلوا البلاد بصفتهم سواحا، ثم يتحولون بفعل فاعل إلى مرشدين سياحيين بلا صفة و بلا وجه حق في ضرب واضح لاتفاقيات الشغل و قوانين تشغيل العمالة من الخارج، و استقدامهم بصفة غير قانونية، إلتفافية ، و هنا يمكن أن أحيلكم على منطوق الفصل 258 مكرر الذي أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996، و جاء فيه( يتعين على كل أجنبي أن يتعاطى عملا مأجورا مهما كان نوعه بالبلاد التونسية، أن يكون حاملا لعقد شغل و ببطاقة إقامة تحمل عبارة " يسمح له بتعاطي عمل مأجور بالبلاد التونسية") ، كما أنه لا يمكن إنتداب أجانب عند توفر كفاءات تونسية في الاختصاصات المعنية بالإنتداب.. أما الفصل 261 من نفس القانون فهو أكثر وضوحا و لا يحتمل التأويل و فيه( يتعين على كل مؤجر انتدب عاملا أجنبيا أن يسجله في أجل لا يتجاوز ثماني و أربعين ساعة بدفتر خاص مطابق للمثال المظبوط من طرف الوزير المكلف بالتشغيل )، و أتحدّاهم أن يكونوا قد سجلوا من هم منتدبون لديهم في دفتر خاص أو هم حاملين لعقود شغلية أو لديهم بطاقة إقامة، كل شيء يتم إعتباطيا بصفة خارجة عن القانون و تنكيلا بمصالح للمرشدين السياحيين الذين هم أول المتضررين من ممارساتهم، و في خطوة غير مسبوقة قام الإتحاد الوطني لادلاء السياحة المستقلين باصدار بلاغ شديد اللهجة ضد هاته الشركات و هاته الممارسات اللإنسانية و المهينة، ملوحا بالتصعيد و الدخول في إضراب مفتوح في كل جهات البلاد حماية لمصالح منظوريه المتضررين أصلا من جائحة الكوفيد منذ سنتين تقريبا..إن خطوات التصعيد ضد ممارسات هاته الشركة أو غيرها ممن تنتهح نفس السياسة إزاء منظورينا ستكون أشد شراسة في قادم الأيام خاصة مع تغافل سلط الإشراف على هاته الممارسات و لا مبالاتها إزاء التجاوزات المتراكمة رغم توصلّها بكل الوثائق و المستمسكات التي تثبت الإخلالات المتراكمة، ما يترجم انخراطها في مزيد تهميش المهنة لفائدة لوبيات تفرض سياستها و سيادتها بقوة التحويلات...