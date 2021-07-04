الزكاة في مواجهة الكورونا

( لست فقيها ولا مجتهدا والرأي ما يقوله العلماء وأهل الإختصاص والعالمين بالاجتهاد)تعيش تونس وضعا غير مسبوق في مواجهة جائحة الكورونا،* فموت 15000 مواطن في فترة وجيزة من مجموع عدد سكان لا يتجاوز الـ 12 مليون مواطن يعدّ أمرا بالغ الخطورة.* أن يفوق عدد المصابين يوميا اكثر من 5000 حالة من جملة 30000 (1/6).* أن تشهد مختلف ولايات البلاد حجرا بين الجزئي والشامل.* أن تبلغ طاقة استيعاب المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة النسبة القصوى وأن تعجز عن استقبال مئات المرضى.* أن يموت الناس في أروقة المستشفيات بل حتى في الشوارع فضلا عن البيوت.* أن يخرج علينا كل يوم تقريبا أطباء وممرضون وهم يطلقون صيحات الفزع.حين نصل الى هذه الدرجة من الكارثية وأن تعجز الدولة ومؤسساتها عن إيجاد ما يكفي من بديهيات التصدي للجائحة، فلا أسرّة ولا مستشفيات ميدانية كافية ولا يتوفّر في البلاد العدد الكافي من آلات الاوكسيجين ولا حتى الاوكسيجين نفسه ولا كمامات ولا تلاقيح كافية فلا يمكن ان نصف ذلك بغير الكارثة.وهذه الكارثة هي عبارة عن حرب معلنة ومفتوحة ومستمرّة وإذا لم تتوفّر الإرادة والإمكانيات فإن الأوضاع ستزداد سوءا وكارثية وستبقى عارا يلاحقنا وجرحا مفتوحا ينزف البلاد حيث لا يمكن التنبؤ بتبعاته الكارثية.والسبب قلّة الإمكانيات، ودون الخوض في الكثير من التفاصيل عن مصائر تلكم الامكانيات فوقت الحرائق لا قيمة للسؤال عمن اشعل النار وبعد إطفائها يمكننا ان نفعل ذلك.اظن الأولوية المطلقة الآن توفير الإمكانيات ورصدها وحسن صرفها بما يخفف من هذه البلوى وينقذ حياة الناس ويتجاوز بالبلد هذه الفترة الحرجة.لذلك اقترح أن تقع الدعوة إلى تجميع زكاة الناس هذا العام (وهو مبلغ يبلغ مئات المليارات حسب ما يقول مختصون) في رصيد واحد تحت إشراف واضح لـ"هيئة" يُتّفق عليها وأن توجّه كلها لجهد مقاومة الجائحة من شراء التجهيزات والتلاقيح وإنشاء المستشفيات الميدانية وإعانة العائلات المتضرّرة وقد نواصل في سنوات أخرى بتخصيص محصول الزكاة لتلك السنوات لتجهيز المدارس أو البحث العلمي أو غيرها.على أن تتجند لذلك مؤسسات الرئاسة ومجلس النواب والحكومة والمنظمات الوطنية ودار الإفتاء والعلماء والأئمة والإعلام والأحزاب والمجتمع المدني فهذه من القضايا التي لا يختلف حولها الوطنيون والمخلصون...