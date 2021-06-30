لبنان.. "احتجاجات مسلحة" بطرابلس على تردي الوضع المعيشي

الأناضول -



مسلحون في عدة مناطق أطلقوا النار في الهواء، وغاضبون اقتحموا مقر شركة الكهرباء، والجيش يسير دوريات، وفق الوكالة الرسمية ومراسل الأناضول..

أطلق مسلحون، الأربعاء، النار في الهواء في 3 مناطق بمدينة طرابلس شمالي لبنان، احتجاجا على ارتفاع جديد في سعر صرف الدولار والمواد الغذائية، وتردي الأوضاع المعيشية وشح الوقود والأدوية.وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية) أن مسلحين أطلقوا النار في الهواء بمنطقة محلة التل، وطلبوا من أصحاب المحال والمؤسسات التجارية والصيرفة إغلاقها، احتجاجا على انقطاع الكهرباء وارتفاع سعر صرف الدولار والارتفاع الجنوني في أسعار مختلف السلع الاستهلاكية.وأضافت أن مسلحين آخرين أطلقوا الرصاص أيضا في الهواء بمحلتي التبانة والحارة البرانية في طرابلس، تنديدا بشح الوقود وانقطاع الكهرباء والغلاء الفاحش.وللأسباب نفسها، قطع شباب محتجون شوارع رئيسية داخل طرابلس.وأفادت الوكالة بأن المحتجين توقفوا عن إطلاق النار في الهواء، فيما يسير الجيش دوريات في المناطق التي شهدت إطلاق نار.وأثار إطلاق النار بكثافة في عدة مناطق من طرابلس حالة من القلق بين المواطنين في أنحاء المدينة، بحسب مراسل الأناضول.كما اقتحم محتجون غاضبون شركة الكهرباء في طرابلس، وأجبروا الموظفين على تزويد بعض المناطق في المدينة وجوارها بالكهرباء، وفق الوكالة.وعلى إثر ذلك تدخلت عناصر من الجيش، وأخرجت المحتجين من مقر الشركة، من دون وقوع مواجهات بين الجانبين.والثلاثاء، طالب مجلس الدفاع الأعلى الأجهزة الأمنية والعسكرية بمنع زعزعة الوضع الأمني، في ظل احتجاجات متصاعدة، منذ مطلع الأسبوع الماضي، تنديدا بتدهور الوضع الاقتصادي.ومنذ نهاية 2019، يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة، مع هبوط يومي لسعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار، حيث بلغ في السوق الموازية (غير رسمية) قرابة 17 ألف ليرة لكل دولار، مقارنة مع 1510 في السوق الرسمية.وبلغ معدل التضخم في لبنان نحو 84.3 بالمئة، عام 2020، ويتوقع أن يصل إلى 100 بالمئة العام الحالي، فيما بلغ معدل البطالة 36.9 بالمئة، ويتوقع وصوله إلى 41.4 بالمئة هذا العام.كما ارتفع معدل الفقر، عام 2020، إلى 55 بالمئة، وزاد معدل من يعيشون في فقر المدقع نحو 3 أمثال، من 8 بالمئة إلى 23 بالمئة، وفق تقرير لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا (إسكوا).وتزيد من تداعيات هذه الأزمة خلافات سياسية تحول دون تشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، التي استقالت في 10 أغسطس/ آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ العاصمة بيروت.