أوكرانيا تصل إلى ربع نهائي كأس أوروبا بهدف قاتل ضد السويد

تأهل المنتخب الأوكراني إلى دور الثمانية بكأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020) بهدف قاتل في مرمى نظيره السويدي 2 /1 مساء الثلاثاء في دور الستة عشر.وتقدم اوليكساندر زينتشينكو بهدف للمنتخب الأوكراني في الدقيقة 27، ثم أدرك إميل فورسبرج التعادل للسويد في الدقيقة 43.وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي ليتم اللجوء لوقت إضافي على شوطين، والذي شهد طرد اللاعب السويدي ماركوس دانيالسون في الدقيقة 98.وخطف ارتيم دوفبيك هدف الفوز القاتل لأوكرانيا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني.