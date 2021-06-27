يورو 2020.. بلجيكا تهزم حاملة اللقب وتبلغ دور الربع نهائي

بلغت بلجيكا ربع نهائي من بطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، إثر تغلبها على نظيرتها البرتغال بهدفٍ وحيد، الأحد، على ملعب "لا كارتوخا" في إشبيلية ضمن دور الـ 16.وجاءت المباراة تنافسية منذ دقائقها الأولى، مع استحواذ أكبر على الكرة من جانب البرتغال، لكن بفعالية أكثر لمنتخب بلجيكا على المستوى الهجومي.وتمثلت خطورة بلجيكا بالتحركات السريعة لنجم خط الوسط كيفن دي بروين الذي حاول عبر تمريراته المتقنة أن يخترق مناطق الخصم، إلا أن لاعبي المنتخب البرتغالي نجحوا في تضييق المساحات وقطع الإمداد عن المهاجمين.وفي أبرز فرص الشوط الأول، انبرى كريستيانو رونالدو لركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء البلجيكي، سددها هداف البطولة بشكل رائع، لكن الحارس تيبو كورتوا تألق وأبعد الخطر عن مرماه.الأداء القوي لمنظومة الدفاع البرتغالية دفع عناصر بلجيكا لإيجاد حلول أخرى غير الاختراق من العمق والأطراف، وهذا ما فعله لاعب الوسط تورغوت هازارد حين باغت الحارس روي باتريسيو بتسديدة بعيدة قوية عانقت الشباك في الدقيقة 42.الشوط الثاني بدأه رونالدو وزملاءه بضغط هجومي كبير كاد من خلاله أن يُدرك البرتغاليين التعادل لولا تألق الحارس كورتوا في مناسبات عديدة، وظهور القائم الأيسر ليبعد كرة سددها رافائيل جوريرو.حاملة اللقب البرتغال ظلت تبحث عن التعادل حتى اللحظات الأخيرة غير أن بلجيكا بقيادة كورتوا حافظت على نظافة شباكها وظفرت ببطاقة العبور للدور ربع النهائي لتواجه إيطاليا في مباراة منتظرة في 2 يوليو/تموز المقبل...