ماذا أضافت النهضة للدين خلال عشر سنين ؟

"و لا شيء " كما يقول الكاتب الصافي سعيد ، بل بالعكس أقول أنها أضرت بالدين و السياسة على حد السواء ،فصل دستوري أول مستنسخ من دستور 1959 ومؤسسات دينية مثل المجلس الإسلامي الأعلى و مفتي الجمهورية لازالتا على التوالي تحت سلطة رئاسة الحكومة و الجمهورية ،فريضة زكاة واجبة لا زالت معطلة وطنيا ،مشروع قانون تعديل لأحكام الميراث لم يبتوا فيه بصفة صريحة و جلية رغم قطعية النص القرآني و وضوحه ،حديث لا زال متواصلا عن اقتصاد و مالية إسلامية هي مجرد خزعبلات رأسمالية تشتري بالدين ثمنا قليلا مستغلة لعواطف دينية عفوية لأناس يجهلون أبجديات العلوم الاقتصادية و المالية ،فتنة سياسية نتيجة توظيف الدين في السياسة تسببت في صراعات وجودية تكاد تعصف بدولة برمتها و نرجوا أن لا تجرنا لحرب أهلية ،تنفير لفئة كبيرة من الشعب لكل ما يمت للدين بصلة أو بالأحرى كما يعبر التونسي بلغتنا العامية : " كرهتونا في الدين " ،أقسم بالله العظيم و أشهده ، أني أشفق على الإسلاميين من يوم عظيم سنحاسب فيه جميعا على كل مثقال ذرة خير أو شر ،و أحمد رب العالمين ، أني لم أدنس إسلامه العظيم و لم و لن أشتري به أبدا ثمنا قليل ...