خارجية لبنان: تهريب المخدرات يسيئ لعلاقتنا مع السعودية

الأناضول -

استنكرت وزيرة الخارجية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال، زينة عكر، الأحد، تهريب المخدرات من بلادها إلى السعودية، مشيرة إلى أنه يسيء للعلاقة مع الرياض.جاد ذلك في بيان صادر عن مكتب الوزيرة الإعلامي، عقب إعلان السلطات السعودية إحباط عملية تهريب ضخمة للمخدرات مصدرها لبنان.والسبت، أعلنت السعودية "إحباط محاولة تهريب 14 مليوناً و400 ألف قرص (إمفيتامين) مخدر، مخفية داخل شحنة ألواح حديدية قادمة من لبنان".وأعربت عكر، عن "استنكارها الشديد لما يقوم به بعض المجرمين من عمليات لتهريب مواد مخدرة إلى المملكة العربية السعودية من لبنان".وأضافت أن "جهودا كبيرة تبذل من قبل الأجهزة الأمنية في لبنان من أجل وقف التهريب، وقد تم ضبط عدد كبير من الشحنات التي كانت موضبة للتهريب إلى المملكة".وأشارت أن "الحكومة اللبنانية تعمل أيضا على إجراءات من شأنها ضبط التهريب في المرافئ".وأردفت: "التهريب يشكل خطرا على المجتمع ومن شأنه الإساءة الى العلاقات بين البلدين الشقيقين"، مضيفةً: "التنسيق بين الأجهزة المعنية في البلدين سيحد من جريمة التهريب ويقضي عليه".وتشغل عكر منصب وزيرة الخارجية بالوكالة بعد إعفاء سلفها، شربل وهبة، من مهامه عقب أزمة دبلوماسية مع السعودية، كما أنها في الوقت عينه وزيرة الدفاع ونائبة رئيس مجلس الوزراء.وفي 23 أبريل/نيسان الماضي، قررت السعودية حظر دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى أراضيها أو المرور عبرها، بدعوى استغلالها في تهريب المخدرات.وجاء القرار السعودي آنذاك إثر ضبط كميات كبيرة من الحبوب المخدرة والحشيش في شحنة رمان قادمة من لبنان.