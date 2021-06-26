يورو 2020.. إيطاليا تبلغ ربع النهائي بفوزها الصعب على النمسا

بلغت إيطاليا دور ربع النهائي من بطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، عقب فوزها الصعب على النمسا بهدفين لواحد، السبت، على ملعب "ويمبلي"، في مباراة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل السلبي.ولعبت إيطاليا شوطا أول سيطرت بالمطلق على أحداثه، من خلال استحواذ عناصر المنتخب على الكرة بنسبة أكبر وصناعة فرص خطرة هددت مرمى النمسا.بالمقابل اعتمد لاعبو المنتخب النمساوي على الدفاع والتمركز في المناطق الخلفية بشكل مبالغ فيه، ومحاولة الارتداد بكرات لم تُسجل أي خطورة على الحارس جانلويجي دوناروما.المنتخب الإيطالي وصل إلى مناطق خصمه في أكثر من مناسبة، أبرزها تسديدة ذكية من نيكولو باريلا تصدى لها الحارس النمساوي، وكرة المهاجم تشيرو إيموبيلي القوية التي ردها القائم في الدقيقة 32.وأظهرت النمسا شكلا مغايرا في الشوط الثاني، وجارت إيطاليا بالهجوم إلى أن تمكنت من هز شباك دوناروما بهدف ألغاه الحكم عند الدقيقة 67 بعد الرجوع لتقنية الفيديو، التي أظهرت وجود تسلل على ماركو أرناوتوفيتش.وعرفت الدقائق المتبقية من زمن اللقاء، تبادلا للفرص من الطرفين مع أفضلية للطليان الذين واجهوا دفاعا منظما تكسرت أمامه جميع محاولات لورينزو إنسيني ورفاقه، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل، ويلجأ المنتخبان إلى خوض شوطين إضافيين.ونجاح البديل فيدريكو كييزا في كسر بياض النتيجة بهدف أول أحرزه عند الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الإضافي الأول، من كرة وصلت إليه أمام المرمى النمساوي هيأها لنفسه وسدد عن يمين الحارس دانيال باشمان.التأخر بالنتيجة دفع منتخب النمسا للهجوم من أجل تدارك الموقف سريعا، لكن ماتيو بيسينا تمكن من جعل إيطاليا تبتعد بهدف ثان جاء في الدقيقة 15، مستغلا كرة مرتدة من الدفاع ليُسكنها الشباك.وتواصلت الإثارة في الشوط الإضافي الثاني، مع نجاح النمسا في تقليص الفارق عند الدقيقة التاسعة بهدف سجله ساشا كالادزيتش برأسية جميلة غالط بها دفاع وحارس مرمى إيطاليا.ورغم سعي النمسا إلى تعديل الكفة، إلا أن الطليان استطاعوا الحفاظ على تقدمهم حتى النهاية ومواصلة المشوار في البطولة، ليضرب "الآزوري" موعدا مع المتأهل من لقاء بلجيكا والبرتغال في ربع النهائي، يوم 2 يوليو/ تموز القادم.