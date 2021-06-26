استقالة وزير الصحة البريطاني لخرقه تدابير كورونا .... إثر خرقه قواعد التباعد الاجتماعي بتقبيل زميلة له

الأناضول -

قدم وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، السبت، استقالته من منصبه إثر خرقه قواعد التباعد الاجتماعي المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا، بتقبيل زميلة له.وقال هانكوك، في رسالة إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون إن الحكومة "مدينة للناس الذين ضحوا بالكثير خلال الوباء ليكونوا صادقين في وقت خذلناهم فيه"، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".بدوره، أعرب جونسون عن "أسفه" لتلقي طلب الاستقالة من الوزير هانكوك.