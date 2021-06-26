رئيس كولومبيا: إطلاق النار على المروحية الرئاسية عمل "جبان"

الأناضول -

إيفان دوكي قال إن المروحية كانت على وشك الهبوط، شمالي البلاد

وصف الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، الجمعة، تعرض مروحيته لإطلاق نار ، بالعمل "الجبان".وفي تصريح صحفي عقب الحادث، قال دوكي إن المروحية الرئاسية تعرضت لهجوم "جبان" عندما كانت على وشك الهبوط، الجمعة، في مدينة كوكوتا، عاصمة مقاطعة نورتي دي سانتاندير، شمالي البلاد المتاخمة لفنزويلا.وأكد دوكي أنه لم يصب أحد في الهجوم، مبينا أن قدرات المروحية حالت دون وقوع حادث قاتل.وأعرب عن تصميم بلاده في مكافحة شبكات تهريب المخدرات والأسلحة، مشددا أن مثل هذه الاعتداءات لن تثنيه عن مواصلة مكافحة تلك المنظمات.من جهة أخرى، أظهرت المشاهد التي نشرتها السلطات أن 6 رصاصات أصابت المروحية، فيما أطلقت السلطات تحرياتها للكشف عن هوية مطلقي النار على المروحية.