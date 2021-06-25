لعلّنا لم نفهم بعد طبيعة فيروس كورونا

لقد ساءت الأمور كثيرا في علاقة بالوضع الصّحّي بالبلاد. وانتشرت الإصابات بكثرة وتفاقم عدد الوفيّات وامتلأت المستشفيات بالمرضى وتتالت الاستغاثات من كلّ حدب وصوب وأطلقت صيحات الفزع من أفواه متابعي الشأن العام ومقدّمي البرامج في كلّ القنوات. واستنفرت كلّ أجهزة الدولة للتصدّي لهذا الوباء الخطير. وارتفعت الحناجر بالدعاء إلى الله لعلّ الله يرفع عنّا البلاء. بيد أنّ الوضع بدا وكأنّه يزداد سوءا وقتامة. والفيروس يتحوّر من سلالة إلى أخرى. فما الذي أوصلنا إلى هذه الحالة طبيعة الفيروس أم طريقة التوقّي منه أم الإثنين معا ؟أظنّ أنّنا مازلنا لم نفهم بعد ماهية وطبيعة هذا الفيروس. فهو قبل كلّ شيء جندي من جنود الله مرسل لغاية تنبيه النّاس من الغفلات. وله إحساس مرهف. فإذا دخل على قوم دخل بحسب البروتوكولات المتبعة وانتقل عن طريق الفم والتنفّس وعن طريق اللمس بين الأشخاص الذين لا يلتزمون بالتعليمات ولا يضعون كمامات ولا يغسلون أيديهم بالمواد المعقّمة. أمّا إذا نزل ضيفا على أناس لا يقيمون وزنا للأخلاق الحميدة برغم الجائحة الاقتصادية والصحّية ولا يزالون يتفنّنون في التبرّج والتعرّي و "قلّة الحياء" والانغماس الكلّي في الرذيلة. فعند ذلك لا يمكننا أن نضمن حلمه ولا أن نأمن غضبه. ولا نأمن عندئذ أن يخرج الفيروس وينتقل إلينا من الصدور والبطون والزنود والظهور العارية ومن السراويل الممزّقة ومن كلّ مظهر من مظاهر التبرّج. كما لا نأمن أيضا أن يشطاط غضبا ويخرج من حفلات الرقص والمجون ويخترق التلفاز ويصيب كل المشاهدين في بيوتهم جملة وتفصيلا.فما نلاحظه اليوم أمر لا يطاق بكلّ المقاييس ! ! ! بلاد تغرق في أزمة اقتصادية حادّة وتغرق في الوباء وأناس عوض أن يتضرّعوا إلى الله يتفنّنون في التبرّج والتعرّي والتفاني في الفسق والفجور والإعراض عن سنن الله ؟ ("الفقر والفرعنة" ) "فَلَوْلَآ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ" (الأنعام 43). لقد اكتسح التبرّج والعري و"قلّة الحياء" جميع الفئات العمرية وكل الطبقات : فتيات وتلميذات وطالبات ومعلمات ومربيات وأمهات وموظفات وفنانات ولاعبات حتّى أصبح كالملح لا يغيب على طعام. ولا يستساغ بدونه الطعام. وما يحزّ في النفس أنّ الناس قد تعوّدت إلى حدّ التطبيع مع هذه الآفات الأخلاقية. ولم يعد يزعجها ويقلقها انتشار مثل هذه الآفات ؟ ولهذا فلا عجب أن نشاهد صحفيا يتقرّب للاعبة أو فنانة شبه عارية ويتودّد إليها ويجري معها سبقا صحفيا ثمّ هو يتفاخر بذلك في وسطه المهني ؟ فهل ستتوقّف الكورونا في ظلّ هذه الآفات ؟ قال الله تعالى : "وَمَآ أَصَٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍۢ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍۢ". صدق الله العظيم