للمرة الرابعة منذ 2007... العاصمة الدنماركية كوبنهاغن تتصدر قائمة "أفضل المدن معيشة"

وكالات -

تصدّرت العاصمة الدنماركية كوبنهاغن قائمة مجلة "مونوكل" لـ"أفضل المدن معيشة" في العالم للمرّة الرابعة منذ بدء إصدار هذه القائمة في العام 2007.وشملت المراكز الخمسة الأولى مُدن زوريخ وهلسنكي وستوكهولم وطوكيو بعدما استأنفت المجلة إصدار القائمة، إثر توقّف اضطراريّ في العام الماضي مع استفحال جائحة كوفيد- 19 عالميّاً.وقال رئيس تحرير المجلة آندرو توك إنّ "كوبنهاغن واحدة من تلك المدن التي تطمح فعلاً لتوفير نوعيّة حياة أفضل للجميع".وأضاف: "طموحاتها المتعلّقة بتوفير بيئة أكثر نظافة هي الأفضل على الإطلاق، والمدينة تجني حصاد أعوام من الاستثمار الحضريّ".وذكرت المجلة أنّ تقرير العام الحالي سعى لرصد المدن التي استغلّت الأشهر الماضية "للعودة إلى الوضع الطبيعي على نحو أفضل والدفاع عن اقتصادها ومواقعها الحضارية وشوارعها الرئيسية".إلى ذلك، ركّز التقرير بدرجة أكبر على القيادة المدنيّة وسياسات الإسكان الملائمة وبرامج دعم أصحاب المشروعات.