يورو 2020.. إسبانيا تسحق سلوفاكيا وتعبر رفقة السويد لدور الـ16

بلغت إسبانيا دور الـ 16 من بطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، الأربعاء، إثر انتصارها الكبير على سلوفاكيا بخمسة أهداف دون رد، في ختام منافسات المجموعة الخامسة من النهائيات.دخل منتخب "اللاروخا" اللقاء تحت ضغط كبير لتعويض التعثر في أول جولتين وإلزامية تحقيق الفوز لضمان بطاقة التأهل ومواصلة المشوار في البطولة التي تحمل إسبانيا لقبها في 2008 و2012.بدأت إسبانيا مهرجان أهدافها عند الدقيقة 30 من كرة وضعها مارتين دوبرافكا، حارس مرمى سلوفاكيا، بطريقة غريبة في شباكه، قبل أن يعزز المدافع إيمريك لابورت بهدف ثان مع دخول الشوط الأول في وقته البديل.وفرضت إسبانيا، التي تلعب على أرضها، سيطرتها المطلقة على مجريات اللعب في الشوط الثاني ونجحت في إضافة هدف ثالث حمل توقيع بابلو سارابيا عند الدقيقة 56 بعد تناقل جميل للكرة بين اللاعبين انتهى بكرة عانقت الشباك السلوفاكيةولم يكتف أصحاب الأرض بذلك بل واصلوا ضغطهم الهجومي ما أسفر عن تسجيل هدفين مُتتاليين عن طريق كل من البديل فيران تورس، وجواري كوشكا بالخطأ في مرمى منتخب بلاده، عند الدقيقتين 67 و71.وفي إطار المجموعة ذاتها، تغلبت السويد على نظيرتها بولندا بثلاثة أهداف لهدفين، على ملعب "غازبروم أرينا" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.وتقدم منتخب السويد أولا بهدفين للاعب إيميل فورسبرغ في الدقيقتين 2 و59، وعدل الهداف روبيرت ليفاندوفسكي لمنتخب بولندا عند الدقيقتين 61 و84، قبل أن يخطف فيكتور كلايسون الفوز للاسكندنافيين في الوقت بدل الضائع.وبهذا حسمت السويد صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، متقدمة على إسبانيا الثانية بـ 5 نقاط، وتأتي سلوفاكيا ثالثة بـ 3 نقاط، وأخيرا بولندا بنقطة واحدة.ويتأهل أصحاب المراكز الأولى والثانية من كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ 16، إلى جانب أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث من المجموعات الست.