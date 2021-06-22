إن شاء الله ربي يفرجها .. المساجد مستشفيات ميدانية..

في ظل تفاقم الوباء ببلادنا لا زال المواطن لا يلتزم بالبروتوكولات الصحية ولفهم هذه الظاهرة دوّن الطالب محمد هاني بكلية الطب ابن الجزار بسوسة:"بعد تقريبا عام و نصف من الأزمة الصحية إلي نعانيو منها وصلنا لمرحلة تتسمى" la fatigue pandémique" المصطلح هذا جديد زادتو ال OMS في نوفمبر إلي فات وإلي هو حالة من التراخي وعدم المبالاة تجاه الوقاية وإتباع الإجراءات الصحية تجاه الكورونا، الإنسان يلقى روحو كل يوم يلبس في Bavette في كل بلاصة وما عادش ينجم يخرج من دارو بعد العشرة متاع الليل وما عادش ينجم يقابل بأريحية الأقارب متاعو ويلقى روحو محروم من برشا مرافق كان يلقى فيهم الجو والتفرهيد لين تخلقت ال démotivation والlassitude إلي خلات العباد ما عادش يهمها في الكورونا رغم الوضعية الحرجة وسرعة إنتشار المرض، تو بعد 15 شهر نلقاو رواحنا نعيشو في "désobéissance civile .. " أي واحد تو كي يشوف بلاغ فيه des mesures barrières ماعادش تتحركلو شعرة.و كي تجي تشوف ما عادش تنجم تلوم العباد خاطر هاذي طبيعتنا، هاذي ال "psychologie humaine" إلّي صعيب باش تنجم تتحكم فيها وتفرض عليها قرارات أو أوامر في أي وقت تحب عليه ماناش "robots ولا boutoun ON/OFF".هذا النفور المجتمعي هو سبب من الأسباب إلي عكر الأوضاع في باجة والقيروان أكثر مما هو عليه أما يبقى رأس البلاء هو الفقر والتهميش وسياسة الإقصاء وغياب الوعي إلي ما تتحمل مسؤوليته كان الدولة (القيروان تحتل المرتبة الأولى وطنيا في نسبة الأمية و الإنتحار و عندها أقل نسبة إقبال على التسجيل في منظومة EVAX و بالطبيعة أقل ولاية فيها عباد ملقحة). في وسط الظلمة هاذي، كلية الطب بسوسة خذات الinitative ودعات les étudiants DCEM متاعها باش يتطوعو ويعززو الطواقم الطبية في سبيطار الأغالبة وإبن الجزار بالقيروان وتكفلت بمصاريف التنقل متاعهم. إن شاء الله ربي يفرجها و بقدرة ربي شدة و تزول".في ظل عجز المستشفيات على استيعاب المرضى وفي ظل الحرارة المرتفعة ندائي بجعل المساجد المجهزة بالمكيفات مستشفيات ميدانية عوض الخيام.