إعلام إيراني: واشنطن استولت على مواقع إخبارية إيرانية

الأناضول -

طهران - قال إعلام إيراني إن الولايات المتحدة "استولت" على بعض المواقع الإلكترونية الإخبارية الناطقة بالعربية والإنجليزية، التابعة للتلفزيون الإيراني.وذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية شبه الرسمية، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة "استولت" على نطاقات (دومين) مواقع قنوات "برس تي في" الناطقة بالإنجليزية و"العالم" الناطقة بالعربية و"المسيرة" التابعة للحوثيين في اليمن.وتظهر شعارات مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) ومكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية عند تصفح المواقع المذكورة.