أسعار النفط قرب ذروة 3 أعوام بدعم بيانات أمريكية إيجابية

الأناضول -

صعدت أسعار النفط قرب ذروة ثلاثة أعوام في التعاملات المبكرة، الثلاثاء، مدفوعة ببيانات أمريكية متفائلة حيال تحسن الاقتصاد لدى أكبر منتج ومستهلك للنفط الخام في العالم.كما استمرت أسعار النفط متأثرة صعودا، بإعلان تأجيل المباحثات بين إيران والقوى العظمى حتى إشعار آخر، بعد انتهاء جولة المفاوضات السادسة، الأحد.وخلال وقت متأخر الإثنين، أبدى جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، تفاؤله حيال ظهور تحسن متسارع في اقتصاد بلاده لما تبقى من 2021، مدفوعا باستمرار توزيع اللقاحات.وقال باول في بيان، إن توزيع اللقاحات في مختلف الولايات "ساهم في إجراء تعاف سريع في السياسة النقدية والمالية، وتعزيز التوظيف".وبحلول الساعة (06:15 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.31 بالمئة أو 24 سنتا إلى 75.15 دولارا للبرميل.كما صعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس، بنسبة 0.17 بالمئة أو 12 سنتا إلى 73.22 دولارا للبرميل.والأحد، قال إنريكي مورا مبعوث الاتحاد الأوروبي للمفاوضات النووية الإيرانية، إن اتفاقا تم بين المشاركين على تأجيل المباحثات لحين إجراء مشاورات بين ممثلي الدول وحكوماتهم على أن يتم تحديد الجولة المقبلة في وقت لاحق.وإيران، تنتج حاليا 2.45 مليون برميل يوميا من النفط، مقارنة مع متوسط 3.86 ملايين برميل يوميا قبل العقوبات الأمريكية، وتطمح لزيادة الإنتاج فوق 6 ملايين برميل يوميا بعد رفع العقوبات.