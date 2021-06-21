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النتائج الأولية تظهر فوز حزب باشنيان في انتخابات أرمينيا

Publié le Lundi 21 Juin 2021 - 08:00 قراءة: 0 د, 41 ث
الأناضول - يريفان -

وفق إعلان لجنة الانتخابات المركزية في أرمينيا، حصل حزب باشنيان على 53.92 بالمئة من الأصوات


أظهرت النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات البرلمانية المبكرة في أرمينيا، فوز الحزب الذي يترأسه رئيس الوزراء المستقيل نيكول باشنيان، بحصوله على 53.92 بالمئة من أصوات الناخبين.

جاء ذلك وفق إعلان لجنة الانتخابات المركزية في أرمينيا، الاثنين، للنتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات التي جرت أمس الأحد.

وبحسب النتائج الأولية، حصل الاتفاق المدني الذي ترشح من خلاله باشنيان على 53.92 بالمئة من أصوات الناخبين، فيما حصل "اتفاق أرمينيا" الذي يتزعمه رئيس البلاد الأسبق روبرت كوتشاريان على 21.1 بالمئة من الأصوات.

وعقب إعلان النتائج الأولية غير الرسمية، أصدر تحالف أرمينيا بزعامة كوتشاريان بيانا أكد فيه عدم اعترافه بالنتائج المعلنة.

وادعى التحالف حدوث تزوير في فرز الأصوات في مراكز التصويت.

يذكر أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المبكرة، بلغت 38.17 في المئة.



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