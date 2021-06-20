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ألمانيا.. مشروع قانون لحظر علم "حماس"

Publié le Dimanche 20 Juin 2021 - 20:34 قراءة: 0 د, 29 ث
الأناضول - برلين/ جنيد قره داغ -

مشروع القرار أعدته الحكومة الائتلافية المكونة من حزبي الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي..



توصلت أحزاب الائتلاف الحكومي في ألمانيا، والمكونة من حزبي الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى اتفاق لحظر علم حركة "حماس" الفلسطينية.

وذكرت صحيفة "Welt" الألمانية، الأحد، أن الائتلاف الحكومي استند في مشروع القرار الذي أعدّه لحظر علم "حماس"، إلى المادة 86 من القانون الألماني الذي يحظر أنشطة المكونات التي تعارض الدستور الألماني.

ومن المقرر أن يتم إرسال مشروع القانون إلى المجلس الاتحادي، الأسبوع المقبل، للتصويت عليه.

وعام 2001 صنف الاتحاد الأوروبي حركة "حماس" ضمن قائمة "التنظيمات الإرهابية".

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 227906

Mandhouj  (France)  |Dimanche 20 Juin 2021 à 19h 55m |           
ألمانيا دخلت في حجتها .. مثلما يقال .. و الحزب الديمقراطي المسيحي و الحزب الاشتراكي، يفتحون الباب أكثر أمام اليمين المتطرف ... بهذا مشروع القانون، إذا يصادق عليه البرلمان الألماني ، فهو يصبح برلمان التفاهات .. على البرلمانيين الألمان أن يتذكروا لما كانت جبهة التحرير في الجزائر، كانت تصنفها، منظمة إرهابية .. ثم ماذا حصل من بعد ؟ أيضا عليهم أن يتذكروا إعترافهم بالإبادة الجماعية في مستعمرتهم السابقة .. غدا سيطلبون العفو من الشعب
الفلسطيني .. و سيعترفون بخطأ مساندتهم لكيان غاصب محتل مولوه منذ 73 عام ... التاريخ لا يرحم ..



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