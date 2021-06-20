ألمانيا.. مشروع قانون لحظر علم "حماس"

الأناضول -



مشروع القرار أعدته الحكومة الائتلافية المكونة من حزبي الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي..

توصلت أحزاب الائتلاف الحكومي في ألمانيا، والمكونة من حزبي الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى اتفاق لحظر علم حركة "حماس" الفلسطينية.وذكرت صحيفة "Welt" الألمانية، الأحد، أن الائتلاف الحكومي استند في مشروع القرار الذي أعدّه لحظر علم "حماس"، إلى المادة 86 من القانون الألماني الذي يحظر أنشطة المكونات التي تعارض الدستور الألماني.ومن المقرر أن يتم إرسال مشروع القانون إلى المجلس الاتحادي، الأسبوع المقبل، للتصويت عليه.وعام 2001 صنف الاتحاد الأوروبي حركة "حماس" ضمن قائمة "التنظيمات الإرهابية".