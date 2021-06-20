تركيا تودع "يورو 2020" إثر خسارتها أمام سويسرا بثلاثة أهداف لواحد

ودعت تركيا نهائيات أمم أوروبا رسميا عقب تلقي منتخبها الهزيمة الثالثة أمام نظيره السويسري بثلاثة أهداف لهدف، الأحد، ضمن منافسات المجموعة الأولى، على ملعب "باكو الأولمبي" في أذربيجان.في الشوط الأول تمكنت سويسرا من التقدم بهدفين أحرزهما كل من هاريس سيفيرفيتش وشيردان شاكيري، في الدقيقتين 6 و26.ونجحت تركيا في تقليص الفارق بهدف سجله عرفان قهوجي مع حلول الدقيقة 62، قبل أن يُعيد شاكيري الأمور إلى ما كانت عليه محرزا ثالث أهداف سويسرا عند الدقيقة 68.وضمن إطار المجموعة ذاتها، سجلت إيطاليا انتصارها الثالث تواليا والذي جاء على حساب ويلز بهدفٍ دون مقابل، في مباراة أقيمت على ملعب "الأوليمبيكو" في العاصمة روما.وأحرز هدف المنتخب الإيطالي الوحيد لاعب الوسط ماتيو بيسينا عند الدقيقة 39، في مباراة لعبها مدرب "الأزوري" روبيرتو مانشيني بمشاركة 8 عناصر احتياطية.وبهذا تصدرت إيطاليا ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط كاملة، ولحقتها ويلز لدور الـ 16 رغم توقف رصيدها عند 4 نقاط، لكنها تتقدم بفارق الأهداف عن سويسرا التي ستنتظر إلى نهاية دور المجموعات لمعرفة مصيرها.وأنهى منتخب تركيا مشواره بالبطولة برصيد خالٍ من النقاط بعدما تكبد الهزيمة بجميع اللقاءات التي خاضها، مع تلقي شباكه لـ 8 أهداف مقابل هدف وحيد سجله في شباك خصومه.ويتأهل أصحاب المراكز الأولى والثانية من كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ 16، إلى جانب أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث من المجموعات الست.