الهند تسجل أقل عدد إصابات بكورونا في 3 أشهر

الأناضول -

أفادت وزارة الصحة بأنه تم الإبلاغ عن أكثر من 58 ألف إصابة، و1576 وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

أعلنت وزارة الصحة الهندية، الأحد، تسجيل 58 ألفا و419 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أقل حصيلة إصابات يومية منذ حوالي 3 أشهر.وذكر بيان وزارة الصحة أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى أكثر من 29 مليونا و881 ألفا، حسبما نقلت صحيفة "ذا تايمز أوف إنديا" المحلية.فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 386 ألفا و713، بعد تسجيل 1576 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لبيان الوزارة.وتشهد الهند انخفاضا في أعداد الإصابات والوفيات اليومية، بعد أن سجلت البلاد ارتفاعا هائلا فيها الشهر الماضي، حيث وصلت أعداد الإصابات اليومية إلى أكثر من 400 ألف، والوفيات تجاوزت 4 آلاف و500 وفاة.وتقوم الهند حاليا بتطعيم أي شخص يزيد عمره عن 18 عاما، حيث تم إعطاء أكثر من 266 مليون جرعة لقاح حتى الآن، حسب بيانات موقع "آور ورلد إن داتا" البريطاني.والهند لديها ثاني أكبر حصيلة إصابات بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة، فيما تحتل المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والبرازيل من حيث الوفيات.