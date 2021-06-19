موسم الحصاد..قصتي مع ابني الدكتور محمد..

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.. نجح ابني محمد إلى السنة الثالثة طب بكلية الطب ابن الجزار سوسة بمعدل عام 14.55..و أنا أتلق خبر نجاح ابني محمد إلى السنة الثالثة طب بكلية الطب ابن الجزار سوسة حتى رجع بي الزمن إلى البدايات حيث رفض قبول الذهاب إلى الروضة "روضة الياسمين" بنابل. و لم يواظب على السنة التحضيرية وكان ملازما لابنة مروضة قسم الصغار التي تصغره بسنة.. وعندما جاء موعد الدخول إلى "المدرسة الإبتدائية الحبيب ثامر بنابل" وجد نفسه دونا عن بقية التلاميذ عاجز عن مسك القلم ولم يستطع كتابة اسمه وبقي على هذه الحال أسبوعان ورفض محاولة والده إعانته على الكتابة ..مما اضطر إدارة المدرسة إلى استدعائي لتجلي الأمر.. قررت حينها أن أقوم بمحاولة تعليمه الكتابة فأخذت ورقة مثله وكلما قمت بخط يقوم بمثله استغرق الأمر أسبوع وأصبح قادرا على كتابة الحروف.. حينها أحلته على والده لإكمال مهمة متابعة تدريسه رغم رفضه بما أن والده هو المتكفل بمتابعة دراسة أخته التي تسبقه ب 3 سنوات.. كانت نتائجه مرضية ودائما كان ترتيبه من 5 الأوائل .. تحصل في امتحان السنة السادسة على معدل يفوق 16 وهو نفس المعدل خلال السنة الدراسية لكنه لم يلتحق بالإعدادية النموذجية والتحق "بإعدادية الطاهر الحداد بنابل".. في السنة التاسعة تحصل على معدل يفوق 15 وهو نفس المعدل الذي تحصل عليه خلال السنة الدراسية ولا تفصله إلا 5 سنت للتوجه إلى المعهد النموذجي.. أتذكر حينها أنه تأثر فقمت بتشجيعه وبينت له أن له الشرف بأن يدرس في أكبر معهد بالجمهورية التونسية وهو "المعهد الثانوي محمود المسعدي بنابل والمعروف ب lycée technique" ..وكنت أقول له بإذن الله ستكون الأول في الباكالوريا على الجمهورية التونسية، فيرد باستهزاء على كلامي، فأرد عليه أن من يأتون الأوائل ليسوا بأحسن منك.. و بقيت أردد هذا الكلام على مدى سنوات .. مرت السنوات وكان من 5 الأوائل لكن لم يكن الأول إلى حين بلوغه السنة رابعة ثانوي .. في هذه السنة وككل هذا الجيل أدمن على استعمال ألعاب الانترنيت وما إن يدخل المنزل حتى يأخذ هاتفه وإن لم تفتك منه يبقى بدون أكل ولا شرب ولا حتى نوم .. أصبحت الظاهرة مقلقة مما اضطرنا إلى افتكاك الهاتف.. أتذكر أول مرة يغادر المنزل كردة فعل ويذهب بمفرده إلى دار جده بزغوان دون إعلامنا.. تم تجاوز الحادثة وتجنّدت كل العائلة لإقناعه عن الابتعاد عن هذه الألعاب..وصلتنا بطاقة الأعداد للسداسية الأولى فتفاجئنا لأول مرة يأتي الأول على قسمه.. لكن رغم الأعداد الجيدة لم ينقطع عن اللعب في الانترنيت وتعلم لعبة جديدة يتواصل من خلالها مع أشخاص من كافة أنحاء العالم.. وتقريبا كل وقته مخصص لهذه الألعاب مما اضطرنا للمرة الثانية على التوالي افتكاك الهاتف وكسره هذه المرة.. فكانت ردة فعله أعنف حيث غادر المنزل من الصباح ولا نعلم وجهته حتى منتصف الليل وصل دار جده بزغوان بعد أن بقي إلى وقت متأخر بالمقهي يتابع المقابلات الرياضية.. حاولت كل العائلة إقناعه أن ما يفعله سيدمر مستقبله الدراسي.. آخر الصيف توصلنا ببطاقة الأعداد جاء الأول على قسمه في السداسي الثاني وتحصل على جائزة، لكن لم نحضر يوم العلم لأن رقمه مغلق ولم تصلنا المعلومة في الإبان.. مما جعل والدتي تشكك في روايتنا حول إدمانه على الألعاب الالكترونية.. انتهى الصيف و بدأت السنة الدراسية، تغير محمد وأصبح أكثر اهتمام بدروسه وكنت دائما أردد أنه سيكون أول الناجحين في الباكالوريا على مستوى الجمهورية التونسية فيرد علي بسخرية أنه سيكون الأول في الجمهورية الذي يعلمني بنتيجة الباكالوريا.. ظهرت النتيجة وكان أوّل الناجحين في شعبة علوم تجريبية بالمعهد بمعدل يفوق 16 و هو نفس المعدل خلال السنة الدراسية.. فقلت له رغم أنك لم تكن الأول على الجمهورية لكنك أوّل الناجحين في الباكالوريا في أكبر معهد بالجمهورية التونسية..منذ أيام أرسلت له عن طريق الميسنجر "أن الأول في إمتحان residanat médecine 2021 #مختار_بن_النوري_كعنيش من #صفاقس بمعدل 17.94 و كتبت له إن شاء الله إنت زادة تكون الأول في residanat " هذه المرة لم يستهزأ بكلامي إذ وضع علامة قلب على رسالتي هذه..اللهم اهدي أبناءنا واحفظهم من كل سوء وأعنا على تربيتهم واجعلهم أوفر عبادك حظا في الدنيا والآخرة.. ووفقهم للخير والصواب واحفظهم من الخطأ بتقواك