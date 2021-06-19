الشعب "فد ، فد "

نتكلم و نكتب لأننا لا نعيش في الأبراج العاجية بل وسط الناس و منهم و اليهم ،التونسي اليوم محبط و خائف و يائس من أي فرج قريب حتى لا أقول قانط ،التونسي اليوم و حسب كل مؤشرات سبر الآراء ، متشائم و قد بلغ به الغضب و السخط و القطيعة مع حكامه لدرجة تنذر بكل الأخطار ،في المقابل ، حكام و بدون استثناء ، غارقون في وحل التجاذبات السياسوية و صراعات الديكة و كل يعتبر نفسه مالكا للحقيقة المطلقة التي لا تقبل النقاش أو الجدال ،لا يهم الشعب الكريم ، من منكم على حق و من هو على باطل ، بقدر تحميله لكم للمسؤولية الكاملة فيما وصلت اليه البلاد من انهيار و سقوط .لينضاف وباء و بلاء نسأل الله اللطف فيه ، لم تستعد و تتهيأ له الجهات المسؤولة كما ينبغي الاستعداد مما راكم عدد الأموات رحمة الله عليهم و زاد من سخط الناس و غضبهم .أيها الساكنون في أبراج عاجية ، لو كان الأمر بيدي لنزلت لكم صحبة مليون تونسي للشارع لأقول لكم و بكل سلمية : يكفي ، لقد بلغ السيل الزبى و أن الانتخابات ليست صكا على بياض ليفعل كل منكم ما يشاء ،كونوا على قدر المسؤولية الوطنية أو ارحلوا غير مأسوف عليكم ليوم يبعثون ،ارحموا وطنا و شعبا مقهورا لم يعد قادرا على تحمل المزيد من العبث و الفشل .صبرا جميلا وطني و شعبي الكريم