   Om Kalthoum - حديث الروح  

الشعب "فد ، فد "

Publié le Samedi 19 Juin 2021 - 17:43 قراءة: 1 د, 9 ث
مرتجى محجوب

نتكلم و نكتب لأننا لا نعيش في الأبراج العاجية بل وسط الناس و منهم و اليهم ،


التونسي اليوم محبط و خائف و يائس من أي فرج قريب حتى لا أقول قانط ،

التونسي اليوم و حسب كل مؤشرات سبر الآراء ، متشائم و قد بلغ به الغضب و السخط و القطيعة مع حكامه لدرجة تنذر بكل الأخطار ،

في المقابل ، حكام و بدون استثناء ، غارقون في وحل التجاذبات السياسوية و صراعات الديكة و كل يعتبر نفسه مالكا للحقيقة المطلقة التي لا تقبل النقاش أو الجدال ،

لا يهم الشعب الكريم ، من منكم على حق و من هو على باطل ، بقدر تحميله لكم للمسؤولية الكاملة فيما وصلت اليه البلاد من انهيار و سقوط .

لينضاف وباء و بلاء نسأل الله اللطف فيه ، لم تستعد و تتهيأ له الجهات المسؤولة كما ينبغي الاستعداد مما راكم عدد الأموات رحمة الله عليهم و زاد من سخط الناس و غضبهم .

أيها الساكنون في أبراج عاجية ، لو كان الأمر بيدي لنزلت لكم صحبة مليون تونسي للشارع لأقول لكم و بكل سلمية : يكفي ، لقد بلغ السيل الزبى و أن الانتخابات ليست صكا على بياض ليفعل كل منكم ما يشاء ،
كونوا على قدر المسؤولية الوطنية أو ارحلوا غير مأسوف عليكم ليوم يبعثون ،
ارحموا وطنا و شعبا مقهورا لم يعد قادرا على تحمل المزيد من العبث و الفشل .

صبرا جميلا وطني و شعبي الكريم


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