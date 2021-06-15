لأول مرة في 32 شهرا.. أسعار النفط فوق 74 دولارا للبرميل

عززت أسعار النفط مكاسبها، الثلاثاء، متجاوزة حاجز 74 دولارا للبرميل، لأول مرة في 32 شهرا، وسط انتعاش الآمال بزيادة الطلب العالمي على الخام، وانحسار توقعات زيادة الإمدادات الإيرانية.وبحلول الساعة 18:20(ت.غ) جرى تداول عقود خام برنت القياسي، تسليم أغسطس/آب، عند 74.03 دولار للبرميل، بزيادة 1.17 دولار أو بنسبة 1.6 بالمئة.وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم يوليو/تموز، 1.27 سنتا او بنسبة 1.8 بالمئة، إلى 72.15 دولار للبرميل.وأسعار الخامين القياسيين في أعلى مستوى منذ مطلع أكتوبر 2018.ومنذ بداية العام الجاري، تجاوزت مكاسب الخام 22 دولارا أو 43 بالمئة، مستعيدة أكثر من ضعف خسائر بنسبة 21 بالمئة في عام 2020، الذي شهد انهيارا غير مسبوق في أسعار الخام تحت ضغط جائحة كورونا.وفي أبريل/نيسان 2020، اتفق تحالف "اوبك+"، الذي يضم منتجي منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" بقيادة السعودية، ومنتجين من خارجها بقيادة روسيا، على تخفيضات تاريخية للإنتاج بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا، تقلصت تدريجيا إلى 6.6 ملايين برميل في اليوم حاليا.وتتزامن تخفيضات "أوبك+" مع تحسن في الطلب العالمي على الخام، بعدما سمحت حملات التطعيم ضد فيروس كورونا بتخفيف واسع للقيود على مختلف الأنشطة الاقتصادية، خصوصا في الولايات المتحدة وأوروبا.