صادرات تركيا إلى ليبيا تنمو 67 بالمئة في 5 أشهر

الأناضول -

حققت الصادرات التركية إلى ليبيا، نموا بنسبة 67 بالمئة، خلال الأشهر الـ 5 الأولى من العام الحالي، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.وبلغت قيمة الصادرات التركية إلى ليبيا 983 مليون دولار، خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني ومايو/ أيار 2021.وفي مايو الماضي وحده، وصلت قيمة الصادرات التركية إلى ليبيا 158 مليون دولار.وفي حديثه للأناضول، أعرب مرتضى قرنفيل، رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا (غير حكومي)، عن تفاؤله باستمرار نمو صادرات بلاده إلى ليبيا.وأضاف أنهم يتوقعون تجاوز حجم الصادرات إلى ليبيا 3 مليارات دولار، عقب تصديق الحكومة المؤقتة على ميزانية البلاد لهذا العام.وأكد أن العلاقات السياسية الناجحة عززت بشكل كبير حجم التبادل التجاري بين البلدين.