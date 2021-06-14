ربّي يهديه الزرقوني

أن تمارس حرّيتها على طريقتها فالحكم عليها متروك للجمهور، فهو الذي يقرّر ان كان نشازا ما تعمد اليه من عربدة وتعطيل لسير مجلس النواب وترذيل للحياة السياسية أو اعجابا كما يسمع من قبل البعض معتبرين أنّ هرجها وعملها يصب في صلب الديمقراطية.لكتلة الحر الدستوري ديمقراطيا الحق في مخالفة المشهد السياسي "ما بعد الثورة" و نقده وودعوة الناس للقديم الذي حرمها وحرم بقية الشعب حرية التعبير والتنظم وتكوين مجتمع مدني قوي. كل هذا يدخل في خانة السياسة ولكن ما يحدث من حين لآخر من خزعبلات ومسرحيات وان مان شو وهرسلة لعدد من الشخصيات السياسية والادارية بات أمرا مؤرقا لكيان الدولة التونسية.لكن هذه الكتلة تندفع نحو وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي دون أن تنبس بكلمة فترهبها ببوقها المعهود فتقع المسكينة مغشيا عليها كما وقع من قبل النائب فيصل دربال مقرر لجنة المالية. هؤلاء ليسوا بالمناضلين المعادين للنظام السابق بل من صلب الادارة التونسية وتركيبتها فكلاهما تقنيان في مجال تخصصهما ولكن العربدة لا تفرّق بين الناس.هذا جرّاء استطلاعات الزرقوني الذي ينفخ في هذا الكيان الذي قبلت به الثورة ولم يقبل بها بل استعمل أدواتها لضربها في كل مكان. في كل شهر يخبرنا الزرقوني بتقدم هذا الحزب الشبح الذي لا يكاد يلحظ الناس نشاطه ولا ملتقياته ولا حتى دوراته التكوينية ومقاره الخاوية. فيصنع منه ماردا إعلاميا لا تسمع له الا في قنوات معلومة أو من خلال اللايف الذي كشف عديد الاخلالات الجوهرية في النظام الداخلي للمجلس. نفس الحزب، ان كان حزبا، تراه يغيب عن مختلف المواعيد الانتخابية ويحاول متخفيا تبني القوائم المستقلة الفائزة. هل يمكن للوضع أن يستمرّ هكذا ؟ لعل السلط التنفيذية والتشريعية والقضائية تهتدي إلى حل يليق بالجمهورية الثانية.