محاربة الفساد أكبر كذبة في تونس

محاربة الفساد في تونس بقيت شعارا للمزايدة و الابتزاز منذ 14 جانفي 2011 ،، هيئات و ندوات و مصاريف طائلة دون نتيجة بل فشلوا حتى في ملف الأموال المنهوبة التي قدرتها الامم المتحدة باكثر من 39 مليار دولار بين 1960 _2010 منها 34 مليار دولار خلال فترة حكم بن علي وفق الخبير الأممي خوان بابلو سلافسكي الذي عقد مؤتمرا صحفيا للغرض في فيفري 2017 بتونس العاصمة .و تواصل الفساد بعد الثورة و لم استطع هيئات مكافحة الفساد متابعة الحيتان الكبيرة التي نهبت الدولة و افلست البنوك و المؤسسات العمومية و كل من يفتح هذه الملفات تفتح عليه أبواب جهنم ، للفاسدين اذرع اعلامية و أحزاب تدافع عنهم و هناك عائلات تسيطر على مفاصل الاقتصاد كما ذكر برغاميني سفير الاتحاد الاوروبي بتونس في تقريره و بيّن انه لا توجد ارادة سياسية لمكافحة الفساد قي تونس ،، و غياب الإرادة السياسية مكن الفاسدين من الإفلات من العقاب كما ساهم الفاسدون انفسهم في صياغة قانون المصالحة و ادعوا ان الدولة ستسفيد منه لكنهم استفادوا وحدهم تحت غطاء سياسي من حزب نداء تونس وقتها و معه حركة النهضة التي قبلت ضمن صفقة التوافق بين الشيخين الباجي قايد السبسي و راشد الغنوشي .و تعامل رئيس الدولة مثلا مع اقالة عماد بوخريص لم يكن بمثل تعامله مع إقالة شوقي الطبيب الذي اقاله الفخفاخ عندما كان رئيسا للحكومة بعد ان قدم الطبيب ملفا حول تضارب المصالح ،، و بالتالي فاعتراض قيس سعيد على اقالة بوخريص سياسي بسبب توتر العلاقة بينه و بين رئيس الحكومة هشام المشيشي .، و بامكان رئيس الدولة أيضا تقديم مشاريع قوانين الى البرلمان حول محاربة الفاسدين و المتهربين من الضرائب لكنه لم يفعل الى اليوم ،، و تراجع عن تصريحاته يوما لما احتج اتحاد الصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية على انتقاداته لبعض رجال الأعمال فاستقبل قيادة منظمة الأعراف في قصر قرطاج لطمانتهم.محاربة الفساد تحتاج الى قضاء عادل و مستقل و ليس الى هيئات امضيت بمراسيم منذ عهد الرئيس فؤاد المبزع ، كما تحتاج الى حكومة وطنية تتبنى أهداف الثورة تشارك فيها أحزاب ليست مخترقة من الانتهازيين و الوظيفيين ،، و تحظى بدعم البرلمان و رئيس الدولة و سيكون الشعب الى جانبهم عندما يبدأون بكبار اللصوص ووقتها سيرتدع صغار اللصوص ، لكن هذا الأمر لازال بعيدا فقد منعت لوبيات الفساد و كبار اللصوص قيام حكومة الكتلة التاريخية و اخترقت كل الأحزاب حفاظا على مصالحها و هروبا من المحاسبة ، و استطاعت منذ انتصار الثورة انتداب أبواق حراسة و انشاء منصات إعلامية لتمييع المعاني و تصعيد التافهين و اسقاط البلد في الرداءة ، كما انتدبت نواب انتهازيين و زرعتهم في البرلمان للدفاع عن مصالحها و منحتهم امتيازات خيالية .محاربة الفساد هو قرار سياسي و ليس عمل جمعيات و هيئات تتعامل بانتقائية مع الملفات ،، و هذا القرار السياسي مفقود اليوم لأن الحكومة الحالية تقنية بالأساس و علاقتها برئيس الدولة متوترة لأسباب سياسية مما يجعل مكافحة الفساد مجرد مزايدات و تسجيل نقاط .* كاتب و محلل سياسي