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فرنسا.. مخطط لقتل مسلمين أعدته جماعة يمينية متطرفة

Publié le Lundi 14 Juin 2021 - 18:45 قراءة: 0 د, 51 ث
الأناضول - باريس -

المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسي علمت بالمخطط عبر عميل زرعته في صفوف "حركة القوات العملياتية" (AFO)..



كشفت صحيفة ميديابارت" الفرنسية، الإثنين، عن قيام جماعة يمينة متطرفة فرنسية، بمخطط لتسميم المنتجات الغذائية في محلات بيع الطعام الحلال، بهدف قتل المسلمين عام 2018.

وعلمت المديرية العامة للأمن الداخلي بالمخطط عبر عميل زرعته في صفوف الجماعة اليمينية المتطرفة، بحسب الصحيفة.

وذكرت الصحيفة أن المخطط أعدته "حركة القوات العملياتية" (AFO) الفرنسية المتطرفة عام 2018.

وأشارت إلى إلقاء القبض على 15 عضوا من أعضاء الحركة التي حرضت على "محاربة المسلمين وتنفيذ أعمال عنف".

وأوضحت أن أعضاء الحركة هدفوا عبر "عملية حلال" إلى تسميم المنتجات الغذائية في محلات بيع الطعام الحلال، إلا أن اثنين من أعضائها عارضا تنفيذ العملية درءا لمخاطرة قتل الأطفال والمسنين.

ولفتت الصحيفة إلى أن المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسي حصلت على معلومات تفيد بأن الحركة كانت تستعد لتنفيذ "هجوم على 200 إمام".

وخلال عمليات التفتيش التي أجريت في منازل المشتبه بهم، بينهم موظفون عموميون وعناصر شرطة متقاعدون وجنود سابقون، تم ضبط مواد تستخدم في صناعة المتفجرات وكميات كبيرة من الأسلحة.

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