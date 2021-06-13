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ديوكوفيتش يتوج بلقب دورة فرنسا المفتوحة

Publié le Dimanche 13 Juin 2021 - 18:29 قراءة: 0 د, 9 ث
توج المصنف أول عالميًا نوفاك ديوكوفيتش بلقب رولان جاروس على حساب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، بعدما قلب تأخره بمجموعتين إلى انتصار بنتيجة (6-7) و(2-6) و(6-3) و(6-2) و(6-4)، ليحرز الصربي اللقب.



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