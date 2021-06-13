ديوكوفيتش يتوج بلقب دورة فرنسا المفتوحة

توج المصنف أول عالميًا نوفاك ديوكوفيتش بلقب رولان جاروس على حساب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، بعدما قلب تأخره بمجموعتين إلى انتصار بنتيجة (6-7) و(2-6) و(6-3) و(6-2) و(6-4)، ليحرز الصربي اللقب.